Chord Gitar dan Lirik Lagu Pangeran Dunia - Rara: Kaulah Imam Ku Pendamping Hidupku

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Pangeran Dunia dalam artikel ini.

Pangeran Dunia merupakan lagu dari Rara.

Lagu Pangeran Dunia dirilis pada 28 Februari 2023 di kanal YouTube 3D Entertainment.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Dia Telah Pergi - Naff: Menabur Bunga, Menetes Air di Mata

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Biarlah Sepi - Sahara: Sejenak Aku Pandangi Batas Cakrawala

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pangeran Dunia - Rara:

Intro: Am E Am E

Am E Am E

Dm-E-F Dm-C-Bm F-E

Dm G C F

Dm Bm E

Am E Am E

Satu cinta kau ciptakan untukku

Dm G C E

Janji setia kau tuturkan tulus padaku

Int. F -E Dm Bm E

Am E Am E

Satu hati kau berikan pada ku

Dm G C E

Ikrar suci kau tuntunku atas ridhoNya

Dm Am

Sungguh aku bangga, sungguh aku bahagia

Dm

Betapaku mencintaimu

Am

Betapaku menyayangimu

D#m E F E

Dan betapa aku menghormatimu