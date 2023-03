Jadi yang Pertama, NCT 127 akan Rilis Novel Grafis Bertajuk Limitless pada Juli 2023

NCT 127 berkolaborasi dengan Z2comics akan merilis novel grafis pertama sang idol, yang bertajuk Limitless pada Juli 2023 mendatang.

TRIBUNNEWS.COM - Gebrakan baru datang dari boyband besutan SM Entertainment, NCT 127.

NCT 127 berkolaborasi dengan perusahan penerbit komik asal New York, Z2 Comics untuk merilis novel grafis pertama sang idol.

Novel grafis NCT 127 bertajuk Limitless itu akan dirilis pada Juli 2023 mendatang.

Kabar itu juga dibenarkan NCT 127 melalui unggahan di akun Twitter resminya.

"NCT 127’s first-ever graphic novel in collaboration with Z2comics—LIMITLESS!" tulis NCT 127, dikutip Jumat (17/3/2023).

(Novel grafis pertama NCT 127 bekerja sama dengan Z2comics—LIMITLESS!)

Novel grafis NCT 127: Limitless akan disajikan dalam format manhwa alias komik Korea Selatan.

Semua edisi komik NCT 127 ditulis menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Korea.

Karya ini dibuat berdasarkan musik NCT 127 yang bercerita tentang tumbuh bersama.

Komik ini ditulis dengan berlatarkan gedung konser di New York, Amerika Serikat tempat diadakannya tur dunia NCT 127.

Melalui karya ini, diharapkan para penggemar NCT 127, NCTzen di seluruh dunia dapat menikmati musik K-pop, konten, dan genre novel grafis sekaligus.

Sinopsis Komik NCT 127: Limitless

Limitless berkisah saat NCT 127 mengadakan tur dunia mereka.

Ketika grup tersebut berlatih untuk penampilan terbesarnya di Amerika.