Mendadak Viral, Wanita Bandung Ini Kaget saat Kim Kadashian Mengira Dirinya adalah Meghan Trainor

TRIBUNNEWS.COM - Wanita bernama Megah Purnama mengaku kaget saat model mancanegara, Kim Kardashian mengiranya seorang penanyi ternama, Meghan Trainor.

Kesalahan Kim Kardashian ini terjadi saat dirinya mengunggah sebuah video di akun Instagram pribadinya @kimkardashian dan ingin menandai Meghan Trainor.

Dalam postingannya itu, terlihat ibu Kim Kardhasian, Kris Jenner menjadi model di video klip lagu terbaru Meghan Trainor berjudul Mother.

Namun, bukan sang penyanyi yang ditandai, ia justru malah menandai akun Megah Purnama.

Hal ini lantaran Megah menamai akun Instagram-nya mirip dengan sang penyanyi, yakni @megahtrainor.

Kesalahan model yang kerap disapa Kim ini kini diperbincangkan di media sosial Tiktok hingga Instagram.

Awalnya Megah mengaku tak tahu saat sang model ternama itu menandai akunnya.

Dikutip dari Wartakotalive.com, Megah justru mengaku mengetahuinya saat melakukan siaran langsung atau live di akun Instagram pribadinya.

Saat siaran langsung itulah banyak akun asing yang join di livenya.

Berbagai akun dari luar negeri itu mengatakan kepada Megah bahwa Kim Kardashian menandainya.

Sontak hal tersebut membuat Megah mengaku kaget.

"Aku teh lagi live terus ada yang gabung, wah kok jadi banyak bule di live aku. Pas aku cek, ada yang ngomong gini 'did you know that Kim Kardashian tagged you?' (apakah kamu tahu bahwa Kim menandaimu?)," ucap Megah dikutip pada Jumat, 17 Maret 2023.

Tak hanya itu saja, Megah juga banyak menerima direct message dari akun asing yang memberitahunya mengenai hal tersebut.

Ia pun juga mendapat kiriman bukti bahwa Kim Kardashian telah menandainya.

Hal tersebut membuat followersnya di Instagram bertambah.

Namun, berdasarkan pantauan dari Tribunnews, kini nama Instagram Megah telah diganti menjadi @megahpurnams.

Sosok Kim Kardhasian

Kim Kardashian saat menghadiri 21st Annual Elton John AIDS Foundations Oscar Viewing Party di Hollywood, California, AS, Minggu (24/2/2013) (AFP/MEHDI TAAMALLAH)

Kim Kardashian yang merupakan model ternama itu rupanya memiliki nama lengkap Kimberly Noel Kardhasian West.

Kim merupakan model dan juga pengusaha sukses di Amerika Serikat.

Wanita kelahiran 21 Oktober 1980 itu lahir dari pasangan Kris jenner dan Robert Kardashian.

Kim merupakan anak kedua dari pasangan tersebut.

Dikutip dari TribunStyle, awal mula Kim Kardashian dikenal karena video skandalnya dengan penyanyi R&B Ray J beredar luas di dunia maya yang membuat namanya mencuat.

Videonya tersebut kemudian berada ditangan Vivid Entertainment, sebuah perusahaan film dewasa besar.

Kim Kardashian disamping seorang artis Hollywood, dia merupakan seorang pebisnis sukses.

Kim Kardashian juga merupakan seorang ratu media sosial yang berawal dari acara reality show yang berubah menjadi seorang yang beruntung dalam berbisnis dengan menjual mobile game, emoji dan sekarang merambah ke dunia kosmetik.

