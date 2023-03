Prediksi Setlist Konser TREASURE TOUR HELLO 2023 di Jakarta, Bawakan Lagu Darari hingga Orange

Konser TREASURE di Jakarta, simak perkiraan setlist konser 2023 TREASURE TOUR HeLLO IN JAKARTA dalam artikel berikut.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut prediksi setlist lagu konser boyband asal Korea Selatan, TREASURE yang bertajuk TREASURE TOUR HELLO IN JAKARTA.

Boyband TREASURE dijadwalkan menyapa para penggemarnya, Treasure Maker (TUEME) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang pada 18-19 Maret 2023.

Dikutip dari Twitter @jusy0nlyu adapun prediksi setlist konser TREASURE di Jakarta sama dengan saat di Taipe beberapa waktu lalu.

Konser dibuka dengan penampilan VCR TREASURE yang membawakan tiga lagu Jik Jin, Boy, dan I Love You.

Selanjutnya, VCR TREASURE kembali membawakan tiga lagu yakni, Going Crazy, Come To ME, dan B.L.T (Bling Like This).

Dilanjutkan, dalam rangkaian acara Opening Ment dengan mebawakan lagu Slomotion, Slomotion, It's Okay, VCR (Fan Picup Time), My Treasure inst dan BFF (Best Friend Forever).

Baca juga: Rundown Konser TREASURE di Jakarta 18-19 Maret 2023, Penukaran Tiket Dimulai Hari Ini

Setelah itu dilanjutkan dengan lagu yang berjudul Hello dan Calp!.

Lagu Darari dibawakan dalam urutan ke sebelas dalam konser tersebut.

Kemudian disambung dengan dua lagu yang berjudul Orange dan Hold It In.

Lagu ke-14 yang akan dibawan dalam konser tersebut adalah Thank You yang dinyanyikan oleh Asahi dan Haruto.

Selanjutnya, Volknow yang dinyanyikan oleh Choi Hyun Suk, Yoshi dan Haruto.

Perkiraan setlist konser 2023 TREASURE TOUR HeLLO IN JAKARTA.

Baca juga: Jadwal Konser TREASURE 2023 di Berbagai Negara, Catat Tanggal dan Lokasinya

Dilanjutkan live band yang akan membawakan tiga lagu yakni, MMM, Rhytm Ta (ikon cover), dan Bang Bang Bang (Bigbang cover).

Kemudian dilanjutkan dengan lagu yang berjudul U dan My Treasure.

Lagu Everyday, BFF (Best Friend Forever) dinyanyikan sebagai lagu dalam sesi encore.