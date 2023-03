Reality Club Buka Panggung Joyland Festival Bali 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Reality Club menjadi penampil pembuka Joyland Festival 2023 hari pertama yang digelar Jumat (17/3/2023).

Grup musik yang digawangi Fathia Izzati ini tampil pukul 15.45 WIB di panggung Joyland Stage.

Reality Club membawakan beberapa lagu hits mereka, satu di antaranya Anything You Want.

Di tengah penampilannya, Reality Club menyapa para penonton yang hadir.

Fathia Izzati sang vokalis mengungkapkan kesenangannya, akhirnya bisa kembali lagi ke Bali.

"Hallo semuanya, selamat sore, udah lama kita nggak main ke Bali, akhirnya kita main lagi ke Bali, kita band dari Jakarta Selatan," kata Fathia Izzati di atas panggung.

Kemudian Reality Club membawakan lagu Alexandra yang katanya lagu bernuansa galau.

"Tapi kita mulai dari yang galau-galau ya biar adem suasananya," ujar Fathia Izzati.

Sebelum Reality Club, ada Guernica Club yang juga menjadi pembuka di panggung Plainsong Live Stage.

Pantauan Tribunnews di lokasi sore hari ini penonton masih tampak tidak terlalu ramai.

Setelah Reality Club, adapun Yura Yunita, Crumb, Tulus, dan M.I.A yang akan tampil di panggung Joyland Stage.