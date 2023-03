Said Bajuri Ungkap Keluarga Nani Wijaya Sempat Cari Donor Darah sebelum sang Aktris Meninggal Dunia

Nani Wijaya (kiri) Said Bajuri (kanan) - Said Bajuri mengungkapkan keluarga Nani Wijaya sempat mencari donor darah sebelum sang aktris meninggal dunia.

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Said Bajuri mengungkapkan keluarga aktris Nani Wijaya sempat mencari donor darah sebelum sang aktris meninggal dunia.

Diketahui sebelumnya, Nani Wijaya menghembuskan napas terakhirnya pada Kamis (16/3/2023).

Kepergian Nani Wijaya menyisakan duka mendalam untuk seluruh pemain sinetron Bajaj Bajuri.

Dikutip YouTube Intens Investigasi, Jumat (17/3/2023), Said Bajuri mengungkapkan keluarga Nani Wijaya sempat mencari donor darah untuk sang aktris sebelum meninggal dunia.

"Terus semalem katanya Emak (Nani) butuh golongan darah O. Ane dapet kabar itu langsung aneh bilang di grup temen-temen ane on the way langsung," ucap Said Bajuri.

Pemilik nama lengkap Saleh Ali Bawazier atau yang dikenal sebagai Said Bajuri tersebut juga sempat menghubungi pihak Palang Merah Indonesia (PMI) untuk mencarikan Nani Wijaya donor darah.

"Terus dapet kabar lagi katanya jangan sekarang. Sebelum berangkat ane juga ngontek PMI yang biasa ane donor minta tolong kalau ada golongan darah O boleh dong didonorin buat Emak," sambungnya.

Keesokan paginya Said Bajuri mendapatkan banyak pesan masuk yang menginformasikan ketersedian stok darah golongan O.

Namun sayangnya pada saat itu Nani Wijaya telah meninggal dunia.

"Baru dapet kabar tadi pagi ternyata banyak stok darah O, cuma ane bilang minta maaf dan terima kasih."

"Tapi Emak udah nggak ada, disuruhnya jam 8 pagi. Tapi Allah berkehendak lain, Emak udah dipanggil," jelasnya.

Fanny Fadillah (kiri) Said Bajuri (kanan) - Fanny Fadillah kenang momen syuting bersama mendiang Nani Wijaya. (Tangkapan layar YouTube Intens Investigasi)

Kejadian tersebut merupakan penyesalan bagi Said Bajuri.

"Yang buat ane penyesalan sih, cuma Ya Allah," ucap Said Bajuri mengusap dada.

Said Bajuri menyebut sosok Nani Wijaya adalah aktris yang profesional dan tidak membeda-bedakan antar pemain.