TREASURE Sudah Tiba di Indonesia sebelum Konser Besok, Kini Jadi Trending Twitter

TRIBUNNEWS.COM - Grup idol TREASURE telah tiba di Indonesia pada Kamis (16/3/2023).

Diketahui, TREASURE akan menggelar konser bertajuk '2023 Treasure Tour Hello in Jakarta' yang akan digelar pada Sabtu (18/3/2023) dan Minggu (19/3/2023) di ICE BSD, Tangerang.

Pada Jumat (17/3/2023), TREASURE masuk jajaran trending Twitter, #WelcomeTREASUREtoINDONESIA dengan 34.5k tweets.

Melalui Twitter @TREASUREunion, TREASURE menyapa penggemar mereka yang berada di Jakarta.

"Hello Teumes in Jakarta!

We can feel the high energy already!

We're feeling the excitement with everyone!

(Halo Teumes di Jakarta!)

(Kita sudah bisa merasakan energi tinggi!)

(Kami merasakan kegembiraan dengan semua orang!)," tulis keterangan.

Baca juga: Pihak Promotor Sediakan Layanan Shuttle untuk Para Penggemar saat Konser TREASURE di Jakarta

Dalam tweet tersebut, terdapat potret gate konser TREASURE.

TREASURE Sudah Tiba di Indonesia

Masih dalam akun Twitter tersebut, terdapat poster 10 member TREASURE dengan latar belakang gambar Monas.

Diinformasikan bahwa member TREASURE telah tiba di Indonesia dengan selamat.