Aktor Lance Reddick Pemeran Charon di Film John Wick Meninggal di Usia 60 Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Lance Reddick, aktor yang terkenal lewat perannya dalam film John Wick dikabarkan meninggal pada Jumat (17/3/2023), waktu setempat.

Aktor dikenal karena perannya sebagai komandan polisi dalam drama kriminal The Wire ini meninggal di usia 60 tahun.

Kematian Lance Reddick dikonfirmasi oleh juru bicaranya, Mia Hansen.

Namun pihaknya tidak mengatakan di mana Lance Reddick meninggal atau membeberkan penyebabnya.

Sementara itu, dilansir dari TMZ, sumber kepolisian mengatakan, jenazah Lance ditemukan di rumahnya di Studio City pada Jumat sekitar pukul 9:30 pagi.

Penyebab kematiannya saat ini belum jelas, tetapi sumber kepolisian mengatakan tidak ada keganjilan di lokasi.

Polisi menduga kuat Lance meninggal secara natural, tanpa adanya efek dari luar tubuhnya.

Lance sendiri tercatat sedang melakukan tur pers untuk film keempat dari franchise 'John Wick'.

Di film yang dibintangi oleh sosok Keanu Reeves sebagai tokoh utamanya ini, Lance memerankan Charon yang membantu John Wick.

Kabar meninggalnya Lance ini dinilai sangat mengejutkan, karena tak ada tanda-tanda dirinya tengah mengalami sakit mengingat ia masih dijadwalkan hadir sebagai tamu acara Kelly Clarkson minggu depan.

Sebelum meninggal, Lance memposting video selfie di media sosial Twitter pada Rabu pagi.

Dalam unggahannya tersebut, terlihat ia memilih berada di rumah bersama anjing-anjingnya daripada menghadiri premier 'Wick 4' di New York City.

Unggahan tersebut diberi caption "and the beat goes on" (dan seruannya terus berlanjut) dengan tagar dogsoftwitter.

Selain kesuksesannya di John Wick, Lance juga berakting di film-film box office lainnya seperti Angel Has Fallen dan Godzilla Vs. Kong.

Sebelum meninggal, Lance juga diketahu memiliki beberapa proyek yang belum dirilis dan tengah dikerjakan.

Salah satu projek yang ia perankan sebelum meninggal adalah karakter dewa Yunani Zeus dalam serial Disney+ Percy Jackson and the Olympians.

Projek itu rencananya akan tayang tahun 2024, mendatang

(Tribunnews.com/Bobby Wiratama)