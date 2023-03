Hari Ini Penjualan Tiket Konser Dream Theater di Jakarta Dibuka

Kategori tiket konser Dream Theater bertajuk Top of The World Tour yang rencananya akan digelar pada 12 Mei 2023 di Ecopark Ancol, Jakarta.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penjualan tiket konser Dream Theater di Jakarta pada 12 Mei 2023 dibuka hari ini, Sabtu (18/3/2023) sore.

Hal tersebut disampaikan oleh Tovic Raharja selaku Direktur Utama Rajawali Indonesia.

“Penjualan tiket akan kami buka hari Sabtu (18/03/2023) mulai jam 4 sore, melalui website www.dream theater jakarta.com," kata Tovic melalui siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (18/3/2023).

Lebih lanjut akan ada 2 kategori tiket yaitu Festival A dan Festival B dengan waktu penjualan tiket dengan harga reguler dan harga on the spot (OTS).

Tiket reguler Festival A dengan harga Rp 900.000 dan Festival B = Rp 600.000.

Sedangkan untuk tiket (OTS) Festival A = Rp 1.800.000 dan Festival B = Rp. 1.200.000, harga tersebut diluar pajak dan admin fee.

Diberitakan sebelumnya, setwlah sukses konser di Solo, Jawa Tengah padq 10 Agustus 2022 laku.

Kini Rajawali Indonesia selaku promotor akan memboyong kembali John Petrucci, Mike Mangini, James LaBrie, John Myung, Jordan Rudess untuk tampil ke Indonesia di bulan Mei tahun ini.

Kali ini Rajawali Indonesia akan menghadirkan mereka dalam rangkaian tur Dream Theater - Last Stop On “ Top of The World Tour.

Rencananya konser tur penutup Dream Theater akan digelar di Ecopark Ancol, pukul 20.00 WIB pada 12 Mei 2023 dengan konsep open air.

Band Dream Theater di 30th Anniversary Tour 2015 di Belarus hingga Finlandia (Photos by Darko Boehringer) (dreamtheater.net)

“Kami merencanakan ini sudah lama sejak terakhir mereka tampil di Solo kemarin. Dan kami juga sudah menyampaikan kabar gembira ini ke publik dan rekan media saat usai pertunjukan konser Deep Purple di Kota Solo lalu. Kami harap dengan dilaksanakan konser DREAM THEATER - LAST STOP ON “TOP OF THE WORLD TOUR” di Jakarta, fans Dream Theater bisa semakin terpuaskan dengan penampilan mereka," kata Anas Alimi selaku Founder Rajawali Indonesia.

Tidak hanya di Indonesia, sebelumnya negara Jepang dan Filipina juga sudah terjadwalkan akan menggelar konser Dream Theater dalam waktu yang berdekatan, seperti yang dilaksanakan di Tokyo, Nagoya, Osaka Jepang, dan Manila, Filipina.

Informasi terkait acara ini selengkapnya dapat diperoleh melalui website resmi www.dreamtheaterjakarta.com Instagram @rajawaliindonesia dan hotline +6282226664343.