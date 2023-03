Jadwal Acara TV Hari Ini, 18 Maret 2023: Drakor Extraordinary You di NET, Film Bel Canto di Trans TV

Menonton TV - Jadwal acara TV hari ini, Sabtu (18/3/2023) di NET, RCTI, Trans TV dan GTV. Akan tayang drama korea Extraordinary You di NET dan film bioskop berjudul Bel Canto di Trans TV.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV hari ini, Sabtu (18/3/2023) di NET TV, RCTI, Trans TV, dan GTV.

Pada sejumlah TV Nasional tersebut, akan ditayangkan beragam program menarik.

NET TV akan menayangkan drama korea berjudul Extraordinary You pada pukul 18.00 WIB.

Sementara pada jam yang sama, RCTI akan menyajikan tayangan ajang pencarian bakat memasak, MasterChef Indonesia season 10.

Film bioskop berjudul Bel Canto, akan tayang di Trans TV pada pukul 21.45 WIB.

Sedangkan di GTV, akan ditayangkan Super Deal Indonesia pada pukul 17.30 WIB.

Lebih lengkapnya, simak jadwal acara TV hari ini di NET, RCTI, Trans TV, dan GTV:

NET TV

08:30 - Makan Enak

10:00 - The Innocent Man

12:00 - Break Out Goes To School

13:00 - Siap Bos!!!

14:00 - Catatan Si Bocil

15:00 - Shinbi's House