Persiapan Unik Caca Tengker Sambut Ramadan, Decluttering hingga Sumbangkan Barang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ramadan sebentar lagi, sebagian besar umat muslim pun telah melakukan beragam persiapan.

Tidak ketinggalan pula dengan Psikolog sekaligus Moms Influencer Alsi Mega Marsha Tengker alias Caca Tengker ini.

Nyatanya ia punya persiapan unik yang dilakukan dalam menyambut bulan Ramadan. Apa itu?

Persiapan awal, Caca Tengker ingin melakukan decluttering atau memilih dan pilah barang.

"Rencananya bismillah aku mau decluttering di bulan puasa ini, selain buat sumbangin, dan biar rapi rumah dan nyaman juga," ungkapnya dalam Press Conference The Launch of Dekoruma Ramadan Campaign: #EnaknyaAdaDekoruma, Jumat (17/3/2023).

Dari memilah barang tersebut, Caca Tengker pun ajarkan sang buah hati berbagi kebahagiaan dengan anak-anak lain.

Caranya adalah memberikan sebagian barang-barang tersebut pada anak-anak sekitar.

"Paling penting buat aku ingin mengajarkan ke anak-anak aku juga bahagianya berbagi sebenarnya. Jadi memang dari dulu aku sudah, setiap beli mainan baru atau mau ulang tahun, dapat mainan banyak, satu dia beli, dia harus sumbangin tiga," papar Caca.

Walau tidak sampai satu set mainan, Caca Tengker sangat menghargai niat dari sang anak.

"Aku itu ingin di bulan puasa, pas momennya, bisa sumbangin itu bareng-bareng. Biar kita lihat bahwa yang menerima itu seneng banget loh," jelas Caca.

Menurutnya kebahagiaan bisa menular dari kebiasaan berbagi.

Bahagia tidak harus punya barang, tapi dengan melihat orang senang, hati pun turut bahagia.

"Jadi bulan ramadan ini akan beberes. Tolong aminin, bismillah dapat kekuatan," pungkasnya.