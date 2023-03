Sebelum Kiky Saputri, Selebgram Natya Shina Juga Pernah Dihujat karena Sebut Jennie BLACKPINK Malas

TRIBUNNEWS.com - Tak hanya Komika Kiky Saputri, selebgram Natya Shina juga pernah dihujat fans BLACKPINK karena mengkritik Jennie.

Bahkan, sosok Natya Shina menjadi pemberitaan media asing khusus K-Pop, Koreaboo.

Pada 2020 lalu, Natya Shina mengkritik penampilan Jennie BLACKPINK saat konser.

Kala itu, ramai tudingan warganet yang menilai Jennie BLACKPINK terlihat malas saat tampil di panggung.

Hal ini juga tak lepas dari perhatian Natya Shina yang juga penggemar BLACKPINK.

Dalam unggahan Instagram Story-nya, Natya Shina juga beranggapan Jennie BLACKPINK terlihat tidak profesional saat konser.

Baca juga: Duduk Perkara Kiky Saputri Dihujat, Buntut Sebut Jennie BLACKPINK Malas saat Konser di GBK

Hal itu, aku Natya Shina, juga membuat kecewa dirinya sebagai BLINK.

Kritik ini disampaikan Natya Shina setelah melihat video di YouTube berjudul "Jennie BLACKPINK Lazy Dance in Seoul Concert".

Video itu berisi kompilasi penampilan Jennie BLACKPINK saat konser di Seoul.

"Buka YouTube nemu video ini. Ternyata nggak di Indo aja lho dia malesnya.

Konser di mana-mana kayaknya emang gitu ya, Mbak Jen.

Sebagai BLINK jujur aku kecewa sama attitude-nya yang nggak profesional.

I know she can do much better! (Aku tahu dia bisa tampil jauh lebih baik) Hehe.

Sorry kalo ada yang tersinggung, aku bukan fans fanatik jadi masih bisa nilai secara objektif," tulisnya kala itu, dikutip dari Koreaboo.