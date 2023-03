Kemeriahan Hari Terakhir  Hammersonic 2023 di Ancol

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari terakhir pagelaran musik keras Hammersonic 2023 dipenuhi lautan penonton berbaju hitam di Pantai Karnaval, Ancol, Jakarta, Minggu (19/3/2023).

Tidak sedikit Hammerhead (penonton Hammersonic) yang menggunakan merchandise dari grup musik idolanya. Begitupun penampilan busana yang menjadi sorotan.

Lima panggung yang berada di area konser telah dipadati oleh para Hammerhead.

Di panggung The Beast saat ini tampil grup musik asal Brisbane, Australia, Disentomb.

Penonton yang menikmati penampilan Disentomb terlihat asyik melakukan moshing atau aksi yang dilakukan dengan menari-nari, mendorong-dorong hingga membentur-benturkan tubuh di antara penonton untuk mengekspresikan lagu saat menyaksikan konser musik.

Baca juga: Vokalis Trivium Hidangkan Nasi Padang Ala Manatiang Jelang Tampil di Hammersonic 2023

Tidak kalah menarik dari hari pertama, Hammerhead (penonton hammersonic) akan disuguhi band-band menarik sejak pukul 11.00 WIB.

Vulvodynia menjadi band pembuka Hammersonic hari kedua yang akan tampil di panggung Hammer

Deadsquad, Muntah Kawat, dan Jeruji ikut meramaikan musik keras ini di panggung berbeda.

Di panggung Empire, Trivium bakal menjadi penampil terakhir yang dihadirkan oleh Hammersonic yang bakal menunjukkan aksinya pukul 20.40 WIB.

Yang paling dinantikan pada hari kedua dan juga acara Hammersonic adalah di panggung Sonic. Band metal asal Amerika, Slipknot bakal menghibur para penontonnya sekitar pukul 23.35 WIB mengajak para Hammerhead bergembira di akhir acara.

Sebelumnya, untuk Hammersonic 2023 hari pertama menampilkan headliner utama grup band metal, Vio-lence.

Kemudian ada Rocket Rockers, St. Loco, Stereowall, Burgerkill serta penampilan Killing Me Reunion DJ Set. Selain itu adapula penampilan DJ Sihk, Greyhoundz, The Working Class Symphony, Dads in the Park, Ruin, dan masih banyak lagi.