Ketika Penonton Hafal Daftar Lagunya, Sigrid: Aku Juga Google Diri Sendiri

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Penyanyi asal Norwegia, Sigrid untuk pertama kalinya tampil di Indonesia.

Ia tampil di Joyland Festival, yang digelar di Peninsula Island, Nusa Dua, Bali pada Sabtu (18/3/2023) malam.

Adapun momen yang membuat Sigrid terkejut ketika penonton ternyata sudah mengetahui urutan lagu yang akan dibawakannya.

Sigrid di atas Panggung Joyland Festival Bali 2023

Hal ini ketika Sigrid memeriksa daftar lagu yang akan dinyanyikannya.

"Ini dari album keduaku, benar kan?" tanya Sigrid ke kru-nya.

Kemudian penonton berteriak tentang lagu-lagu yang akan dinyanyikan.

"Maaf, apa?" tanya Sigrid sambil mencari suara dari arah penonton.

"Kamu tahu setlist-nya? Curang, aku tahu ada website yang menunjukkan setlist-nya," lanjutnya.

Kemudian penyanyi berusia 26 tahun itu membuat pengakuan pada penonton tentang setlist lagunya saat tampil di atas panggung yang beredar di website.

Sembari tertawa, Sigrid pun meminta maaf kepada teman band-nya, karena ia juga sering memeriksa lagu apa yang akan dibawakannya di website.

Sebab ia sendiri terkadang lupa daftar lagu yang dibawakannya ketika konser.

"Kamu tahu, sebenarnya, maaf ke band, kadang saya Google diriku sendiri, untuk memeriksa apa setlist di pertunjukanku sendiri," ujar Sigrid seraya tertawa.

"Kadang aku lupa," katanya lagi.

Poster Joyland Festival Bali 2023 (Ist)

Dalam konsernya ini, Sigrid membawakan lagu pupulernya seperti Mine Right Now, Head on Fire, Feel Like Crying, dan Thank Me Later.

Selain Sigrid, adapun M.I.A, Phoenix, dan beberapa penyanyi mancanegara yang tampil di Joyland Festival Bali 2023.