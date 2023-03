Pecinta Musik Keras dari Malaysia Datang Jauh-jauh ke Hammersonic di Jakarta Demi Slipknot

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Festival Hammersonic 2023 hari terakhir telah dipenuhi oleh para penikmat musik metal.

Tidak hanya dari Indonesia, namun dari negara tetangga, Malaysia juga turut hadir dalam festival musik metal Hammersonic 2023 di Carnaval, Ancol, Jakarta.

Salah satu penonton asal Malaysia adalah Surya. Ia bahkan sudah kali keempat hadir di festival Hammersonic.

"Dari Perlis Malaysia, Tanjung Malaysia saya sengaja datang ke sini untuk nonton Hammersonic. Ini udah kali keempat," kata Surya, Minggu (19/3/2023).

Sejak hari pertama, Surya telah menantikan grup musik Amon Amarth dan Vio-lence.

Kemudian hari terakhir ini Surya dan kawan-kawan yang berjumlah enam orang menantikan penampilan sang headliner yakni Slipknot.

"Amon Amarth, Vio-lence kemarin, kemudian Slipknot. Walaupun bukan my cup of tea (bukan selera) but they still have intense of music," ungkap Surya.

Kemudian Surya mengungkapkan alasan ia dan kawan-kawan rela untuk terus hadir ke Indonesia serta mengungkapkan antusias para penikmat musik metal.

"Hebat sekali dan juga suka ke sini karena bahasanya sama jadi serumpun," ujar Surya.

"Ya, sudah kali keempat bermula dari 2013," lanjutnya.

Hammersonic hari kedua menampilkan sederet band metal terbaik yang sudah beraksi sejak pukul 11.00 WIB.

Slipknot menjadi headliner yang paling dinantikan dan menyapa penonton mulai pukul 23.35 WIB di panggung Sonic.