Slipknot Siap Meriahkan Hari Kedua Festival Musik Hammersonic 2023 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup band metal asal Amerika, Slipknot, siap menggebrak Hammersonic hari ini, Minggu (19/3/2023) di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta Utara.

Tidak kalah menarik dari hari pertama, Hammerhead (penonton hammersonic) akan kembali disuguhi band-band menarik sejak pukul 11.00 WIB.

Vulvodynia menjadi band pembuka Hammersonic hari kedua yang akan tampil di panggung Hammer

Deadsquad, Muntah Kawat, dan Jeruji ikut meramaikan musik keras ini di panggung berbeda.

Di panggung Empire, Trivium bakal menjadi penampil terakhir yang dihadirkan oleh Hammersonic.

Band heavy metal asal Orlando ini dijadwalkan tampil dari pukul 20.40 WIB dengan durasi satu jam.

Sementara itu Watain akan menjadi penampil terakhir di panggung Hammer sekitar pukul 19.50 WIB.

Yang paling dinantikan pada hari kedua dan juga acara puncak Hammersonic 2023 adalah di panggung Sonic.

Band metal asal Amerika, Slipknot bakal menghibur para Hammerhead sekitar pukul 23.35 WIB.

Pihak promotor, Ravel Entertainment mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan panggung khusus untuk Slipknot.

“Kalau Hammersonic tahun ini kita siapkan lima panggung untuk performers Hammersonic. Slipknot kita siapin di Empire Stage,” kata Dede Rianta selaku Representative dalam jumpa pers Hammersonic baru-baru ini.

Penonton melompat dan berteriak saat fesvial Hammersonic 2023 di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta, Sabtu (18/3/2023). Festival musik cadas kembali menggetarkan panggung musik di Indonesia setelah tertunda selama tiga tahun akibat pandemi Covid-19. Total, ada 53 penampil internasional, Asia, dan dari tanah air di Hammersonic 2023 seperti Slipknot, Trivium, Watain, Saosin, Story Of The Year, Black Flag, Vio-lence, Amon Amarth Tiny Moving Parts, Deadsquad, Burgerkill, DJ SIHK, Rocket Rockers, Saint Loco, dan masih banyak lagi. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Sebelumnya, untuk Hammersonic 2023 hari pertama menampilkan headliner utama grup band thrash metal, Vio-lence.

Kemudian ada Rocket Rockers, St. Loco, Stereowall, Burgerkill serta penampilan Killing Me Reunion DJ Set.

Selain itu adapula penampilan DJ Sihk, Greyhoundz, The Working Class Symphony, Dads in the Park, Ruin, dan masih banyak lagi.