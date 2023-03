Vokalis Trivium Pakai Batik hingga Baju Timnas Indonesia Saat Manggung di Hammersonic 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Vokalis sekaligus gitaris grup band heavy metal Trivium, Matthew Kiichi Heafy menggunakan baju batik dalam konsernya di Hammersonic 2023.

Hal tersebut terlihat ketika Trivium memulai aksi panggungnya lewat lagu Rain dan Amongst the Shadow & the Stones.

Di sela-sela aksi panggungnya, Matt Heafy mewakili Trivium mengungkapkan kebahagiaan yang bisa tampil di Indonesia.

"Terima kasih Indonesia, apa kabar? Kami dari Trivium, ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami tampil di negeri yang indah ini," kata Matthew di panggung Empire, Minggu (19/3/2023).

vokalis Trivium, Mattew Kiichi Heafy menggunakan baju batik hingga Timnas Indonesia di panggung Hammersonic 2023, Minggu (19/3/2023).

Kemudian Matthew mengganti pakaiannya menggunakan jersey Tim Nasional Indonesia berwarna merah dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Strife dan Down From the Sky.

Tidak hanya itu Matthew terdengar fasih mengucapkan kata terima kasih dan apa kabarmu.

"Apakabar mu? Terimakasih atas tepuk tangan mu. Terima kasih, terima kasih," ungkap Matthew.

Hingga berita ini diturunkan, Trivium masih menampilkan aksi panggungnya di hadapan ribuan Hammerhead (penonton Hammersonic).