Amelia Limarwati Akui Ajang Pencarian Bakat di TV Membuatnya Lebih Tangguh

TRIBUNNEWS.COM - Amelia Limarwati belum bisa 'move on' dari panggung Indonesia Mencari Bakat (IMB) yang diikutinya dua tahun silam.

Di IMB 2021 ia menempati urutan lima besar. Meski langkahnya terhenti, wanita asal Sidoarjo sempat membuat para juri, yakni Titi DJ dan Deddy Corbuzier terpukau dengan suaranya.

Diakui Amel, sapaan akrabnya, banyak hal diperolehnya saat mengikuti ajang pencarian bakat tersebut.

"Salah satunya membuka wawasan tentang dunia entertainment on air, memperbaiki etos dan etika kerja di dunia entertainment. Mental juga ditempa habis-habisan waktu di sini (IMB). Jadi sekarang aku bukan Amel yang dulu lagi. Kini stronger and better," tutur Amel.

Ia merasa lebih tangguh karena di IMB, kerap kali mendapat komentar berupa kritik yang membuatnya merasa harus menjadi lebih baik.

"Semuanya aku ingat dan aku jadikan pembelajaran untuk karier aku selanjutnya," tegas penyanyi Seriosa ini.

Amel mengaku kangen dengan riruk-pikuk IMB mendekati on air. Apalagi melalui ajang itu ia seperti mendapat keluarga baru.

Maklum, ia bersama kontestan lainnya mengikuti karantina sehingga punya banyak waktu melakukan aktivitas bersama.

"Udah kayak new family yang nangis dan tertawa bareng. Waktu sakit dijagain, dirawat, dan ditemenin. Waktu sedih juga dihibur," kata dia.

"Kemudian rush hournya itu loh, memacu adrenaline, apalagi waktu sesaat sebelum on air, waduh rasanya jantung mau copot," jelas dia sambil tertawa.

Hingga kini , Amel masih menjalin komunikasi dengan kontestan lainnya meski hyanya lewat media sosial.

"Kita masih sering komen-kemenan dan ngobrol lewat sosial media. Beberapa waktu lalu juga manggung bareng ksatria dan violet," ujar Amel.

Lebih dari pada itu, IMB juga membuat Amel dikenal banyak orang.

"Sering ketemu orang di tempat umum, terus ditanyain 'mbak, artis ya?' Atau 'saya kayaknya pernah liat d TV deh'. Terus kadang-kadang juga ada yang tiba-tiba nyamperin terus bilang kalau dukung voting aku waktu di IMB, senang banget rasanya ada orang yang terhibur dengan performance aku," tutur Amel.

Pernah suatu ketika menemani ibunya belanja ke pasar. Ia pernah didekati banyak orang yang heboh minta foto bareng.

"Satu pasar pada heboh minta foto dan ngasih dagangan mereka satu-satu. Jadi pulang-pulang bawaan jadi banyak banget," tandasnya.