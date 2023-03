Kolaborasi Bona WJSN dan Shin Dong Mi Jadi Duo Kuat dalam Drama Sejarah Joseon Attorney

TRIBUNNEWS.COM - Drama MBC Joseon Attorney telah menampilkan rangkaian gambar yang menarik sebelum tayangan perdananya.

Terlihat Bona WJSN dan Shin Dong Mi yang berperan sebagai tokoh utama.

Drama Joseon Attorney bercerita tentang seorang oejibu (pengacara di Dinasti Joseon) yang balas dendam pada musuh yang menyebabkan kematian orang tuanya.

Meskipun tentang balas dendam, serial ini akan mengikuti alur protagonis saat ia menumbuhkan hati untuk kliennya dan menjadi pengacara untuk rakyat.

Drama sejarah Joseon Attorney (MyDramaList).

Woo Do Hwan berperan sebagai pengacara yang menawan Kang Han Soo, sementara Bona WJSN berperan sebagai Putri Lee Yeon Joo yang sangat peduli terhadap sesama.

Dalam potongan gambar yang baru dirilis, Lee Yeon Joo meluncurkan balas dendamnya sendiri untuk orang-orang dengan pengasuhnya yang terpercaya Lady Hong (Shin Dong Mi ).

Keduanya selalu terlihat bersama, menjalankan misi balas dendam yang sangat rumit dan melibatkan banyak insiden menarik.

Pertama, Lee Yeon Joo membuka Sowongak , menyediakan makanan, tempat tinggal, dan pinjaman berbunga rendah bagi mereka yang melewati pelabuhan.

Menyembunyikan identitas aslinya sebagai seorang putri, dia bertindak sebagai pelayan Hong dan berbaur dengan orang-orang biasa.

Ini semua adalah bagian dari rencananya, tetapi para pecinta drama korea harus menunggu dan melihat apa sebenarnya rencana tersebut.

Lady Hong menjunjung tinggi rencananya dengan melakukan semua yang dia bisa untuk membantu Lee Yeon Joo.

Di luar tembok istana, ini melibatkan aktingnya sebagai pemilik Sowongak.

Di dalam istana, dia melakukan segala daya sebagai dayang.

Lady Hong bersumpah bahwa dia bersedia menyerahkan hidupnya untuk Lee Yeon Joo.

Menjadi menarik untuk melihat sejauh mana ia mampu memenuhi komitmennya.

Tim produksi berkomentar, “ Bona dan Shin Dong Mi akan menambah daya tarik yang besar untuk acara tersebut dengan chemistry mereka yang erat, yang diwujudkan dengan karakter unik mereka. Harap nantikan bagaimana balas dendam mereka akan terungkap dari awal hingga akhir.”

Joseon Attorney akan tayang perdana pada 31 Maret pukul 21:50 setelah berakhirnya drama Kokdu: Season of Deity.

(Tribunnews.com/Rinanda)