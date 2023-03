Lirik Lagu dan Terjemahan Shock Me Into Love - Lenka: Suddenly You, You Shock Me Into Love

Lirik lagu dan terjemahan Shock Me Into Love yang dipopulerkan oleh Lenka.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Shock Me Into Love yang dipopulerkan oleh Lenka.

Lagu Shock Me Into Love dirilis pada tahun 2011 dalam album yang berjudul Two (Expanded Edition).

Lagu Shock Me Into Love memiliki durasi 3 menit 26 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan Lagu Shock Me Into Love yang dinyanyikan oleh Lenka dalam artikel berikut:

Just when you think that it will never get you

Tepat ketika kamu berpikir bahwa itu tidak akan pernah bisa Anda

It comes and throws a lightning bolt right at you

Muncul dan melempar kilat ke kananmu

Before you know it now your pulse starts racing

Sebelum kamu tahu sekarang denyut nadimu mulai berpacu

And now your blood is running hot like crazy

Dan sekarang darahmu panas seperti orang gila

Oh, give it everything, everything that you’ve got

Oh, berikan segalanya, semua yang kamu punya

No, I never knew that I could feel this way

Tidak, saya tidak pernah tahu bahwa saya bisa merasakan hal ini

No, I never had it running through my veins

Tidak, saya tidak pernah menjalankannya melalui pembuluh darah saya

No, I never thought that it could be enough

Tidak, saya tidak pernah berpikir bahwa itu bisa cukup

Suddenly you, you shock me into love

Tiba-tiba kamu, kamu mengejutkan saya menjadi cinta

It’s waiting for you right around the corner

Ini menunggu kamu tepat di tikungan