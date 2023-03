Profil Harry Styles, Penyanyi Asal Inggris yang Sukses Gelar Konser Love On Tour 2023 di Seoul

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Harry Styles, musisi asal Inggris yang sukses menggelar konser bertajuk "Love On Tour 2023" di Seoul, Korea Selatan.

Diketahui, Harry Styles telah menggelar konser perdananya di KSPO Dome Seoul, Korea Selatan pada 20 Maret 2023.

Mengutip dari Live Korea JoongAng Daily, Harry Styles tampil dengan menggunakan jumpsuit bergaris hijau dan perak.

Kemudian Harry Styles mulai menari sambil menyanyikan salah satu lagu hit dari album terbarunya Harry's House (2022) yaitu Music for a Sushi Restaurant.

Selain lagu tersebut, Harry Styles juga membawakan beberapa lagu lainnya.

Di antaranya, Golden, Adore You, Day Light, Woman, Matilda, Cinema, Late Night Talking, Watermelon Sugar, Love of My Life, Sign of the Times hingga As It Was.

Sementara itu, beberapa idol K-pop juga tampak hadir menonton konser Harry Styles.

Mereka adalah V dan RM dari BTS, Rosé dan Jennie BLACKPINK, aktor Ryu Jun-yeol, Hyungwon dari Monsta X dan banyak lagi.

Lantas, siapakah sosok Harry Styles?

Berikut profil Harry Styles

Harry Styles merupakan penyanyi dan penulis lagu asal Inggris yang berawal dikenal sebagai anggota band pop rock terkenal One Direction.

Harry Styles memiliki nama lengkap Harry Edward Styles, dikutip dari TheFamousPeople.

Harry Styles lahir di Redditch, Worcestershire pada 1 Februari 1994.

Harry Styles merupakan anak dari pasangan Anne Cox dan Desmond 'Des' Styles.