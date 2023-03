Lagu 'Berpisah Lebih Indah' Tembus 4 Juta Streams di Spotify, Raissa Ramadhani Siapkan MV Lagu Baru

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Raissa Ramadhani sedang diliputi rasa bahagia karena single 'Berpisah Lebih Indah' tembus 4 juta streams di Spotify.

Dalam sebuah wawancara virtual kekasih dari Arbani Yasiz itu tak menyangka singlenya mencapai empat juta pendengar.

Apalagi itu adalah single debutnya bersama dengan major label, Sony Music Entertaiment Indonesia. Ia bahkan sempat tak percaya diri ketika memulai debut dengan label besar.

"Jujur gak sangka sama sekali, apalagi ini debut single aku di Sony kan. Banyak keraguan awalnya sama diri sendiri," ungkap Raissa Ramadhani

"Ya misalnya kayak 'orang-orang mau dengerin gak ya? orang-orang suka sama lagunya gak ya?' tapi berkat kerja keras aku dan team, we made it to 4 million listeners," terang Raissa.

Pencapaian itu dirasakan Raisa ketika ia sedang mempersiapkan music video (MV) single terbaru yakni 'Perlahan Lepaskanmu'.

Kabar bahagia itu kemudian membuat Raissa semakin semangat untuk terus berkarya dan menggarap musik video single terbarunya.

"MV Perlahan Lepaskanmu sedang dipersiap, ini bercerita tentang seorang perempuan yang akhirnya memilih membuka hatinya untuk orang baru karena hubungannya sudah gak bisa dilanjutin," tutur Raissa.

"Pesannya mungkin kita harus lebih aware sama diri kita sendiri ya. Kalau dirasa hubungannya udah gak sehat untuk dilanjutin, kita harus berani melepaskan seseorang atau bahkan mulai cerita dengan orang baru. Pokoknya melakukan sesuatu yang memang bikin kita bahagia," jelasnya.