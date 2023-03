Lirik dan Terjemahan Lagu Eat Your Young - Hozier: Pull Up the Ladder When the Flood Comes

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Eat Your Young yang dinyanyikan oleh Hozier.

Lagu Eat Your Young dirilis pada 17 Maret 2023.

Lagu berdurasi 4 menit 3 detik ini adalah lagu pertama dalam single bertajuk Eat Your Young.

Single ini memuat tiga trek lagu, di antaranya Through Me (The Flood) dan All Things End.

Official lirik video lagu Eat Your Young juga diunggah di YouTube Hozier pada 17 Maret 2023.

Lirik Lagu Eat Your Young - Hozier:

I'm starving, darling

Let me put my lips to something

Let me wrap my teeth around the world

Start carving, darling

I wanna smell the dinner cooking

I wanna feel the edges start to burn

Honey, I wanna race you to the table

If you hesitate, the getting is gone

I won't lie, if there's something to be gained

There's money to be made, whatever's still to come

Get some

Pull up the ladder when the flood comes

Throw enough rope until the legs have swung

Seven new ways that you can eat your young

Come and get some

Skinning the children for a war drum

Putting food on the table selling bombs and guns

It's quicker and easier to eat your young

You can't buy this fineness

Let me see the heat get to it

Let me watch the dressing start to peel

It's a kindness, Highness

Crumbs enough for everyone

Old and young are welcome to the meal

Honey, I'm making sure the table's made

We can celebrate the good that we've done

I won't lie, if there's something still to take

There is ground to break, whatever's still to come

Get some

Pull up the ladder when the flood comes

Throw enough rope until the legs have swung

Seven new ways that you can eat your young

Come and get some

Skinning the children for a war drum

Putting food on the table selling bombs and guns

It's quicker and easier to eat your young

Terjemahan Lagu Eat Your Young - Hozier:

Aku lapar, sayang

Biarkan aku meletakkan bibirku pada sesuatu

Biarkan aku membungkus gigiku di seluruh dunia

Mulailah mengukir, sayang

Aku ingin mencium masakan makan malam

Aku ingin merasakan ujung-ujungnya mulai terbakar

Sayang, aku ingin balapan denganmu ke meja

Jika kamu ragu, perolehannya hilang

Aku tidak akan berbohong, jika ada sesuatu yang bisa didapat

Ada uang yang harus dihasilkan, apa pun yang masih akan datang

Mendapatkan beberapa

Tarik tangga saat banjir datang

Lemparkan tali secukupnya sampai kaki berayun

Tujuh cara baru agar kamu bisa memakan anakmu

Datang dan dapatkan beberapa

Menguliti anak-anak untuk genderang perang

Menempatkan makanan di atas meja menjual bom dan senjata

Lebih cepat dan lebih mudah untuk memakan anak kamu

Kamu tidak dapat membeli kehalusan ini

Biarkan saya melihat panasnya sampai ke sana

Biarkan saya melihat balutannya mulai mengelupas

Ini kebaikan, Yang Mulia

Remah cukup untuk semua orang

Tua dan muda dipersilakan untuk makan

Sayang, aku memastikan mejanya sudah jadi

Kita bisa merayakan kebaikan yang telah kita lakukan

Aku tidak akan berbohong, jika masih ada yang harus diambil

Ada dasar untuk istirahat, apa pun yang masih akan datang

Mendapatkan beberapa

Tarik tangga saat banjir datang

Lemparkan tali secukupnya sampai kaki berayun

Tujuh cara baru agar kamu bisa memakan anakmu

Datang dan dapatkan beberapa

Menguliti anak-anak untuk genderang perang

Menempatkan makanan di atas meja menjual bom dan senjata

Lebih cepat dan lebih mudah untuk memakan anakmu

