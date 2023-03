Lirik Lagu dan Terjemahan Need You Now - Lady A: I Just Need You Now

Lirik lagu dan terjemahan Need You Now milik Lady A.

TRIBUNNEWS.COM - Need You Now merupakan lagu Lady A dari album Need You Now (2010) yang dirilis pada 11 Agustus 2009.

Lagu ini sudah ditonton lebih dari 300 juta kali di Youtube dan saat ini sedang viral karena banyak digunakan oleh pengguna TikTok.

Need You Now adalah lagu yang menceritakan tentang seseorang yang sendirian di bar, meminum wiski sampai mabuk karena berharap wanita yang dicintainya akan segera datang.

Namun ternyata setelah jam 1:15, wanita tersebut tak kunjung datang, dan ia mengatakan lebih baik patah hati daripada tak merasakan apa-apa.

Lady Antebellum Ubah Nama Grupnya Menjadi Lady A (Instagram Lady A)

Baca juga: Arti Antebellum dan Mengapa Lady Antebellum Mengubah Namanya Menjadi Lady A

Simak lirik lagu dan terjemahan Need You Now milik Lady A berikut ini:

Picture perfect memories

Gambar(mu), kenangan yang sempurna,

Scattered all around the floor

Terserak di lantai

Reaching for the phone cause I can’t fight it anymore

Kuraih telepon karna aku tak tahan lagi

And I wonder if I ever cross your mind

Dan aku bertanya-tanya apakah aku pernah terlintas di benakmu

For me it happens all the time

Dirimu selalu terlintas di benakku

It’s a quarter after one, I’m all alone and I need you now

Sekarang pukul satu seperempat, aku sendirian dan aku butuh dirimu sekarang juga

Said I wouldn’t come, but I lost all control and I need you now

(Ku)bilang takkan datang, namun aku hilang kendali dan aku butuh dirimu sekarang juga

And I don’t know how I can do without, I just need you now

Dan aku tak tahu harus bagaimana tanpamu, aku hanya butuh dirimu sekarang juga

Another shot of whiskey, can’t stop looking at the door

Kuteguk wiski lagi, tak bisa kuberhenti pandangi pintu

Wishing you’d come sweeping in the way you did before

Berharap kau datang seperti dulu lagi

And I wonder if I ever cross your mind

Dan aku bertanya-tanya apakah aku pernah terlintas di benakmu

For me it happens all the time

Dirimu selalu terlintas di benakku

It’s a quarter after one, I’m all alone and I need you now

Sekarang pukul satu seperempat, aku sendirian dan aku butuh dirimu sekarang juga

Said I wouldn’t come, but I lost all control and I need you now

(Ku)bilang takkan datang, namun aku hilang kendali dan aku butuh dirimu sekarang juga

And I don’t know how I can do without, I just need you now

Dan aku tak tahu harus bagaimana tanpamu, aku hanya butuh dirimu sekarang juga

Yes I’d rather hurt than feel nothing at all

Ya lebih baik aku terluka daripada tak merasakan apa-apa

It’s a quarter after one, I’m all alone and I need you now

Sekarang pukul satu seperempat, aku sendirian dan aku butuh dirimu sekarang juga

And I said I wouldn’t call but I’m a little drunk and I need you now

Dan kubilang takkan menghubungi namun aku mabuk dan aku butuh dirimu sekarang juga

And I don’t know how I can do without, I just need you now

Dan aku tak tahu harus bagaimana tanpamu, aku hanya butuh dirimu sekarang juga

I just need you now

Aku hanya butuh dirimu sekarang juga

Oh baby I need you now

Oh kasih aku butuh dirimu sekarang juga

(Tribunnews.com)