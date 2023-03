TvN Kembali Rilis Poster Drama Komedi Terbaru Jang Na Ra The Unbreakable Bond

TvN kembali merilis poster terbaru Jang Na Ra dalam drama The Unbreakable Bond.

TRIBUNNEWS.COM - TvN telah merilis poster baru untuk Jang Na Ra dalam drama komedi mendatang The Unbreakable Bond.

Jang Na Ra berperan sebagai Kang Yoo Ra, istri dari Kwon Do Hoon yang akan diperankan oleh Jang Hyuk.

Kang Yoo Ra sendiri berperan sebagai seorang ibu rumah tangga yang sederhana, tapi di balik semua itu dia menyimpan sebuah rahasia.

Dia memiliki rahasia yang tidak diketahui siapa pun bahkan oleh Kang Do Hoon sendiri selaku suaminya.

The Unbreakable Bond (MyDramaList)

Potongan poster pertama menunjukkan sisi sederhana dan manis Yoo Ra.

Tampak terlihat senyum cerah di wajahnya, yang memberi kesan karakter yang baik.



Potongan poster yang lain menunjukkan dia bersama suaminya Do Hoon.

Di mana keduanya tampaknya berada di tengah pertengkaran dan Yoo Ra terlihat jelas tidak senang dengan pertengkaran itu.

Ini menunjukkan bahwa kita bisa mengharapkan beberapa perkelahian suami-istri yang lucu dalam drama ini.



Dan potongan poster terakhir, terlihat dia duduk dan menemani ayah mertuanya Kwon Woong Soo yang akan diperankan oleh Lee Soon Jae.

Dikutip dari MyDramaList, dia adalah menantu perempuan yang baik hati yang memperlakukan orang tua maupun keluarganya dengan cinta dan perhatian.



The Unbreakable Bond bercerita tentang kisah pernikahan pasangan unik Kwon Do Hoon (Jang Hyuk) dan Kang Yoo Ra (Jang Na Ra), keduanya sama-sama memiliki rahasia dan berusaha menyembunyikannya sambil melindungi dan menjaga keutuhan keluarga mereka.

Selain Jang Hyuk dan Jang Na Ra, The Unbreakable Bond juga dibintangi oleh Chae Jung An, Kim Nam Hee, Lee Soon Jae, Kim Kang Min dan Yoon Sang Jung.

Episode 1 The Unbreakable Bond akan tayang pada 17 April.

Drama tersebut akan menggantikan slot tayang drama ‘Our Blooming Youth’ setiap Senin dan Selasa di tvN.

(Tribunnews.com/Rinanda)