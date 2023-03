Lirik dan Terjemahan Lagu Sun Kissing - Hailee Steinfeld: Light Drifting, Sun Kissing

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Sun Kissing yang dinyanyikan oleh Hailee Steinfeld.

Lagu Sun Kissing dirilis pada 23 Maret 2023.

Official lirik video lagu Sun Kissing diunggah di YouTube Hailee Steinfeld pada 24 Maret 2023.

Lirik Lagu Sun Kissing - Hailee Steinfeld:

I had a dream that we were underwater

Drownin' in us

I've had a feeling there's something up above

Maybe it's love

California, right in front of ya, fast lane follower

Baby, take my hand and don't let go

Come and catch a wave

Fade away like it rains in the summertime (In the summertime)

Make every mistake

We'll just fly far away higher than the sky (Higher than the sky)

Light drifting, sun kissing (Ooh-ooh-ooh)

Light drifting, sun kissing

I hear it calling, swimming every summer

Drownin' in us

Singing like starlings, maybe you're the one

Forever love

California, right in front of ya, fast lane follower

Baby, take my hand and don't let go

Come and catch your breath

Fade away like it rains in the summertime (In the summertime)

Make every mistake

We'll just fly far away higher than the sky (Higher than the sky)

Light drifting, sun kissing (Ooh-ooh-ooh)

Light drifting, sun kissing (Ooh)

Light drifting, sun kissing (Ooh)

Light drifting, sun kissing

(It's you that I've been missin')

(It's you that I've been missin'; Ooh-ooh-ooh)

California, I'll take all of ya

California, right in front of ya (Ooh-ooh-ooh)

Light drifting, sun kissing (It's you that I've been missin')

Light drifting, sun kissing (Turnin' in love)

Light drifting, sun kissing (It's you that I've been missin')

Light drifting, sun kissing (Turnin' in love)

Terjemahan Lagu Sun Kissing - Hailee Steinfeld:

Aku bermimpi kita berada di bawah air

Tenggelam dalam diri kita

Aku merasa ada sesuatu di atas

Mungkin itu cinta