Lirik Lagu dan Terjemahan Heart Skips a Beat - Lenka: My Heart Skips a Beat

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Heart Skips a Beat yang dipopulerkan oleh Lenka.

Lagu Heart Skips a Beat dirilis pada tahun 2011 dalam album Two (Expanded Edition).

Lagu Heart Skips a Beat memiliki genre pop berdurasi 3 menit 24 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan Heart Skips a Beat yang dinyanyikan oleh Lenka dalam artikel berikut:

Heart skips a beat

Jantung melompat berdetak kencang

My heart skips a beat

Jantungku berdegup kencang

My heart is playing tricks on me

Hatiku sedang bermain trik untukku

And it’s building bricks on me

Dan itu membangun batu bata pada saya

I can’t break through

Saya tidak bisa menerobos

And I can’t face you

Dan aku tidak bisa menghadapi Anda

My world is turning slowly now

Dunia saya berubah perlahan sekarang

But it’s burning up somehow

Tapi itu terbakar entah bagaimana

I need some time

Aku butuh waktu

To know what’s right

Untuk mengetahui apa yang benar