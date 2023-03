5 Momen Lisa BLACKPINK Rayakan Ulang Tahun, Disambut Pakai Pesawat dan Terharu Dengar Nyanyian BLINK

TRIBUNNEWS.COM - Momen mengharukan terjadi saat anggota termuda girl band BLACKPINK, Lisa genap berusia 26 tahun pada hari ini, Senin (27/3/2023).

Idol yang memiliki nama asli Pranpriya Manoban ini lahir di Bangkok, Thailand pada 27 Maret 1997.

Kini Lalisa Manoban merayakan ulang tahunnya bersama penggemar bertepatan pada konser 'Born Pink World Tour' pada hari kedua di Manila, Filipina pada Minggu (26/3/2023).

Demi merayakan hari spesial idolanya, BLINK Filipina sampai membuat project untuk Lisa.

Satu di antaranya adalah project 'Team Lisa PH' membuat berbagai kejutan pada hari kedua konser di Philippine Arena, Bulacan.

Lisa pun mengaku sangat terkesan dengan berbagai kejutan yang diberikan BLINK Filipina.

Momen mengharukan terjadi ketika seluruh penonton di stadion tersebut menyanyikan lagu "Happy Birthday" untuknya di encore konser.

Tak hanya itu, banyak kejutan lain seperti sambutan ucapan selamat datang di langit stadion yang diterbangkan dengan pesawat.

Lantas, apa saja yang dilakukan BLINK untuk merayakan ulang tahun Lisa BLACKPINK?

Berikut lima momen ulang tahun ke-26 Lisa BLACKPINK yang dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber.

1. Menyewa billboard

Melansir GMA, 'Team Lisa PH' menyewa billboard statis atau cetak menjelang konser Born Pink.

Billboard itu bertuliskan 'HAPPY LALISA DAY 0327 Philippines Loves Lisa, The Greatest of All Time'.

Potret Lisa bernuansa emas dengan aksen bunga dipilih untuk billboard tersebut.

Tak tanggung-tanggung, billboard statis itu terpasang di sepanjang North Luzon Expressway (NLEX) di Bocaue, Bulacan, yang merupakan jalan menuju lokasi konser.

2. Maskot LALI

Masih dari tim yang sama, BLINK juga menyiapkan maskot khusus hari spesial Lisa.

Jika biasanya maskot badut 'Krunk' yang menghiasi venue konser BLACKPINK, kini maskot resmi itu memiliki teman bernama 'Lali'.

Maskot ini dibuat semirip mungkin dengan Lisa lengkap dengan topi bertuliskan 'LALISA'.

Lali beraksi energik untuk menghibur BLINK sebelum konser dimulai.

3. Disambut dengan ucapan di langit

Spanduk sambutan mengalihkan perhatian BLINK saat pesawat berputar-putar di langit Philippine Arena.

Pesawat itu membawa spanduk dengan tulisan "PH Welcomes the Great LALISA" di hari pertama konser, Sabtu (25/3/2023).

Kemudian, pesawat kembali mengudara dengan tulisan spanduk yang berbeda.

Kalimat "HAPPY LALISA DAY 0327 PH (emoji love) U" menghiasi langit pada Minggu (26/3/2023).

4. Lautan lampu kuning di stadion

Kekompakan lautan sinar warna favorit keempat member sudah menjadi kebiasan BLINK untuk merayakan ulang tahun idol BLACKPINK.

Jika sebelumnya ulang tahun Jisoo stadion yang mulanya pink berubah menjadi merah.

Kemudian, biru untuk Jennie, putih untuk Rose, dan kuning untuk Lisa.

Diketahui Lisa menyukai warna kuning hingga berbagai balon dan banner atribut perayaan ulang tahun Lisa juga berwarna kuning.

Di tengah-tengah sesi foto saat encore konser, BLINK juga membuat formasi dengan "Happy Birthday Lalisa PH (emoji love) U'.

Formasi ini mulanya tak disadari member karena sedang membelakangi penonton untuk melakukan sesi foto bersama.

Namun kemudian, Rose memberi tahu Lisa, Jennie, dan Jisoo untuk memperhatikan formasi tersebut.

5. Nyanyian ulang tahun menggema di stadion

Momen puncak ulang tahun tersebut terjadi saat Lisa mendapatkan kejutan berupa kue ulang tahun yang menjulang tinggi.

Saat kru membawakan kue ulang tahunnya, seluruh BLINK di stadion menyanyikan lagu ulang tahun dengan kompak.

Kurang lebih 50.000 penonton bernyanyi dengan lembut.

Lisa pun tersenyum dan menari-nari kecil diiringi nyanyian itu.

Namun seketika matanya berbinar meluapkan ekspresi harunya kepada BLINK.

Sambil menutupi wajahnya ia berbalik mendekati kue cantiknya.

Kue tiga susun itu bernuansa ungu dan kuning dengan hiasan fondan berbagai karakter.

Di puncak tampak karakter Lisa bergaun hitam dengan tiga karakter hewan peliharaan Lisa.

Tiga hewan kesayangan Lisa lainnya juga terpasang sususan kedua kue itu.

Menanggapi berbagai kejutan yang diberikan BLINK, Lisa pun mengunggah potret bahagianya di Instagram pribadinya.

Lisa mengunggah carousel dengan delapan foto berbeda.

"Energi yang gila ada di sini, di Manila! Sangat senang saya merayakan pra-ulang tahun saya bersama dengan BLINKS saya," tulis @lalalalisa_m, Minggu (26/3/2023).

Hingga artikel ini ditulis, tagar #TheGreatestLalisaDay, #26EdelweissForLISA, dan #SAYLALISADAY masih menjajaki trending topic di Twitter.

(Tribunnews.com/Isti Prasetya)