Pembelian Tiket Konser BABYMETAL di Jakarta Dibuka 3 April, Ini Harganya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup musik metal asal Jepang, BABYMETAL akan menggelar konser di Indonesia.

Konser BABYMETAL bertajuk World Tour 2023 In Jakarta akan dilaksanakan pada 25 Mei 2023 di Hall 10, ICE BSD City, Tangerang.

iME Indonesia selaku promotor mengumumkan tiket konser BABYMETAL akan dijual pada 3 April 2023 pukul 11:00 WIB melalui Loket.com.

Adapun harga tiket paling mahal dibanderol seharga Rp 2,3 juta. Berikut harga tiket berdasarkan kategori:

- VIP (Standing): Rp 2,3 juta

- Cat 1 (Standing): Rp 1,9 juta

- Cat 2 (Standing): Rp 1,6 juta

Harga tiket belum termasuk pajak 15 persen.

Sementara untuk yang membeli tiket VIP, penonton mendapatkan area yang lebih dekat dengan panggung, Limited Edition Merchandise, Lanyard & VIP Laminate, Official Poster, dan Priority Queue for Merchandise.

Untuk diketahui, BABYMETAL terdiri dari Suzuka Nakamoto sebagai Su- metal dan Moa Kikuchi sebagai Moametal.

Sebelumnya, grup ini sempat vakum selama 3 tahun, dan mereka kembali merilis album baru bertajuk The Other One pada 2022 lalu.