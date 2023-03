Jadwal Tayang Film Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves di Surabaya Kamis, 30 Maret 2023

Film Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves - Berikut jadwal tayang film Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves di bioskop Surabaya Kamis, 30 Maret 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal tayang film Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves di bioskop Surabaya Kamis, 30 Maret 2023.

Diketahui, film Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves telah tayang pada 27 Maret 2023, lalu.

Film Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves bergenre action adventure.

Berdurasi 134 menit, film Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves disutradarai oleh John Francis Daley and Jonathan Goldstein.

Sederet artis yang membintangi film Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves di antaranya, Chris Pine, Michelle Rodriguez dan Regé-Jean Page.

Film Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves berkisah tentang seorang pencuri and sekelompok petualang yang tidak terduga melakukan perampokan epik untuk mengambil relik yang hilang.

Sayangnya, keadaan menjadi sangat berbahaya ketika mereka berhadapan dengan orang yang salah, dikutip dari dungeonsanddragonsmovie.

Jadwal Tayang Film Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves Surabaya Kamis, 30 Maret 2023:

- CIPUTRA WORLD XXI

Jadwal Tayang: 12:30, 15:15, 20:15

Harga Tiket: Rp 25.000

- DELTA

Jadwal Tayang: 12:30, 15:15, 20:15

Harga Tiket: Rp 25.000