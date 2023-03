Kuasa Hukum Ammar Zoni Bantah Kabar Irish Bella Minta Pisah dari Kliennya, Tegaskan hanya Isu

TRIBUNNEWS.COM - Kuasa hukum aktor Ammar Zoni membantah kabar yang menyebut Irish Bella ingin berpisah dari kliennya, sebut hanya isu.

Diketahui sebelumnya, Irish Bella sempat menghapus nama Ammar Zoni dari akun media sosialnya.

Atas hal tersebut banyak warganet yang menduga Ibel sapaan akrab untuk Irish Bella akan berpisah dari Ammar Zoni.

Dikutip dari YouTube SCTV, Rabu (29/3/2023), Kuasa hukum Ammar Zoni, Fikri Gani membantah hal tersebut.

"Menurut saya yang Mba Ibel dan Mas Ammar berpisah itu tidak benar," ucap Fikri Gani.

Lebih lanjut Fikri Gani menyebut kabar itu hanya isu belaka.

Pasalnya saat ini Ammar Zoni sedang menghadapi kasus hukum terkait kepemilikan narkoba.

"Itu cuma isu-isu aja gitu, karena ketangkep, tapi menurut saya sih enggak," sambungnya.

Fikri menuturkan saat ini kondisi Ammar Zoni sudah terlihat membaik, setelah sebelumnya sempat stres akibat kasus yang menjerat sang aktor.

"Kemarin kan pastinya stres ya, banyak pikiran, kalau sekarang alhamdulilah membaik sih," pungkas Fikri.

Diketahui sebelumnya, ibunda Irish Bella, Santi Arifin sempat menuliskan pesan untuk putrinya dalam Instagram pribadinya, @susanti.a, Jumat (17/3/2023).

Santi Arifin menyebut putrinya adalah sosok yang kuat.

"My raising worrior @_irishbella_ YOU are powerfull, brafe and beautifull. YOU know what you want and know how to get it." tulis Santi.

(Pejuang @_irishbella_ kamu kuat, berani, dan cantik. Kamu tahu apa yang kamu inginkan dan tahu cara mendapatkannya).