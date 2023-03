Hari Ini Jisoo BLACKPINK Bakal Debut Solo, Rilis Album Bertajuk ME

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jisoo BLACKPINK hari ini akan merilis album solo-nya bertajuk ME pukul 11.00 WIB, Jumat (31/3/2023).

Perilisan album tersebut sekaligus menjadi debut sebagai penyanyi solo anggota tertua BLACKPINK ini.

Dari poster yang diunggah YG Entertainment di sosial media, daftar lagu untuk debut solo Jisoo di album ME ada dua, yakni Flower dan All Eyes on Me.

Belum ada keterangan detail soal genre dan kisah yang ada di balik kedua lagu tersebut.

Di poster yang dibagikan, hanya tertulis bahwa komposer lagu Flower adalah 24, VVN, dan Kush.

Sedangkan komposer lagu All Eyes on Me adalah Teddy, R.Tee, 24, dan VVN.

Nama-nama ini adalah pencipta langganan lagu-lagu BLACKPINK maupun agensi YG Entertainment.

Satu jam menjelang perilisan, Jisoo akan menggelar siaran countdown live di kanal YouTube BLACKPINK.

Sebagaimana diketahui, Jisoo menjadi anggota terakhir BLACKPINK yang debut penyanyi solo.

Penari latar BLACKPINK ungkap sifat dan pesona dan Jisoo selama jalani tur dunia. Sebut Jisoo BLACKPINK bekerja amat keras. (Instagram @sooyaaa__)

Sebelumnya Jennie lebih awal debut sebagai penyanyi solo, kemudian disusul Rose, dan Lisa selanjutnya.

Kendati demikian, di antara semua anggota BLACKPINK, Jisoo menjadi satu-satunya yang sudah debut di dunia seni peran.

Jisoo debut bermain drama berjudul Snowdrop yang tayang pada akhir 2021 lalu.