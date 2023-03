Jeon Jong Seo Dapat Tawaran untuk Bintangi Drama Korea Sejarah The Queen of Wu

Jeon Jong Seo ditawari untuk bintangi K-Drama bersejarah The Queen of Wu.

TRIBUNNEWS.COM - Jeon Jong Seo kemungkinan akan membintangi drama korea sejarah pertamanya.

Beberapa media melaporkan pada tanggal 30 Maret lalu, bahwa Jeon Jong Seo telah dipilih sebagai pemeran utama dari drama korea sejarah yang akan datang berjudul The Queen of Wu (judul belum pasti).

Agensi Jeon Jong Seo, Andmarq, membagikan pendapat mereka tentang berita casting tersebut.

Menurut agensi, "Benar bahwa Jeon Jong Seo mendapat tawaran untuk memimpin K-drama baru The Queen of Wu, namun tawaran itu masih dalam peninjauan dan belum ada yang diputuskan."

The Queen of Wu adalah drama sejarah yang akan berkisah tentang Wu, ratu pertama dari dua raja dalam sejarah Korea.

Dikutip dari MyDramaList, serial ini akan menjadi K-drama berlatar belakang sejarah Korea Selatan.

Kendati demikian, untuk tanggal tayang dan detail lainnya tentang drama ini masih belum pasti.

Jika pihak Jeon Jong Seo mengonfirmasi castingnya, ini akan menjadi K-drama bersejarah pertamanya sejak debutnya.

Jeon Jong Seo (MyDramaList).

Diketahui, Jeon Jong Seo melakukan debut aktingnya pada tahun 2018 melalui film Burning .

Setelah membintangi film, beberapa kesempatan diberikan kepadanya dan dia telah membintangi banyak karya sejak saat itu.

Selain Queen of Wu, Jeon Jong Seo juga akan memimpin drama komedi romantis yang berjudul Wedding Impossible dengan lawan main Moon Sang Min , Kim Do Wan , dan Bae Yoon Kyung .

Jeon Jong Seo juga sudah dikonfirmasi secara resmi akan bergabung dengan Bargain Season 2.

Jeon Jong Seo pun juga dikabarkan akan bergabung dengan film yang akan datang berjudul Ballerina bersama Kim Ji Hoon dan Park Yoo Rim.

Jeon Jong Seo dikenal sebagai bagian dari karya Bargain , Money Heist: Korea - Joint Economic Area , Nothing Serious , The Call , dan masih banyak lagi.