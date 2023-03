Jisoo BLACKPINK Ungkap Alasan Pemilihan Lagu Flower sebagai Tembang Utama dalam Album ME

Jisoo BLACKPINK membagikan alasan memilih tembang Flower dan All Eyes On Me dalam album solonya. Menurut Jisoo, lagu Flower paling mewakili dirinya.

TRIBUNNEWS.COM - Album solo pertama Jisoo BLACKPINK yang bertajuk ME resmi dirilis hari ini, Jumat, 31 Maret mulai pukul 13.00 KST atau 11 WIB.

Album ME berisi dua lagu dengan Flower sebagai tembang utamanya.

Menilik dari poster dan spoiler konsep yang dibagikan, Jisoo BLACKPINK tampil berbeda sebagai solois.

Setelah menjalani keseluruhan proses produksi album ME untuk waktu yang lama, Jisoo BLACKPINK memberikan bocoran tentang albumnya.

Jisoo BLACKPINK membagikan perasaan tentang debut solonya melalui wawancara yang disediakan oleh YG Entertainment.

“Ini adalah perjalanan yang menyenangkan dalam menemukan musik khas milikku sendiri,” kata Jisoo dikutip dari Kbizoom, Jumat (31/3/2023).

“Saya berharap para pendengar akan menemukan Jisoo baru,” sambung Jisoo BLACKPINK.

Tak hanya dari lirik dan harmoninya, Jisoo juga jatuh cinta dengan elemen visual dan konsep untuk lagu tersebut.

“Flower adalah lagu yang paling mewakili saya, dengan harmoni yang baik dalam vokal, penampilan, dan elemen visual, sehingga dipilih sebagai lagu utama."

"Dari saat saya mendengar demo di studio, rasanya seperti takdir."

"Ini adalah lagu dansa dengan lirik liris, yang memberikan sentuhan, dan bagian hooknya sangat membuat ketagihan," terang Jisoo.

Sementara itu, lagu All Eyes On Me menurut Jisoo punya lirik yang sangat dalam.