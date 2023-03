Lirik Lagu It's Yours - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu It's Yours yang dinyanyikan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria besutan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul It's Yours pada 28 Maret 2022.

Sejak diunggah di kanal YouTube NCT DREAM, live clip lagu ini sudah diputar lebih dari 4,5 juta kali pada Jumat (31/3/2023).

Lagu berdurasi 3 menit 45 detik ini, diluncurkan sebagai track ke-4 dari album kedua NCT Dream yang bertajuk Glitch Mode.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Drive yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Irreplaceable - NCT Dream: I Wanna Tell You Love To You

Lirik Lagu It's You - NCT Dream

[Verse 1]

Girl, neol daleun daneoga cham mana

Nae haru soge

Myeot beonssik seuchideut neol manna

Eoje ilgeun chaek

Tto jom jeone gachi bon romance yeonghwa

My favorite song modu nega isseo

[Pre-Chorus]

Neon naege meotjin yeowangi dwae (Ayy)

Eodume ppajin nareul guhae (Ayy)

Gakkeumssigeun seulpeun yeongungi dwae (Ayy)

Bichi na, woah, woah, woah

Bam haneul arae byeoldeul gata (Ayy)

Pureun supsogui hyanggi gata (Ayy)

Da neoui susigeo (da nеoui susigeo) yeah, yeah (Yеah, yeah)

Yeah, It's yours

[Chorus]

Neoro gadeuk cha inneun

Naui sesang sok, oh, oh

Nan jigeum norae gasaro

Neoreul yaegihago, oh, oh

Meoritsoge chumchuneun meotjin mal

It's yours, it's yours, it's yours

(Yeah, it's yours, neol wihan geot)

[Post-Chorus]

Say yeah, yeah, yeah, yeah

(It's yours, yours, yours, yours, it's yours, yours, yours)

'Cause, you’re my word

(It's yours, yours, yours, yours, it's yours, yours, yours)

Geu eotteon mari neomankeum mani binnalkka

(It's yours, yours, yours, yours, it's yours, yours, yours)

It's yours, it's yours, it's yours

(It's yours, yours, yours, yours, it's yours)

Modu da jugo sipeo

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Beatbox - NCT Dream Versi Inggris, Rilis Hari Ini

[Verse 2]

Girl, yuchihan saenggagi neomchyeona

Juingongeun you (You)

Nan ongat sireul sseo up all nigh

Oh, nun gamgo nuumyeon

Meoritsoge nega tteodanigo

Naeil museun mallo

Utge halji gominman hae

Ara soljiki, it's crazy, oh

[Pre-Chorus]

Namgigo sipeo modeun gose

Eotteon malboda areumdapge

Bogo gyesok bwado bogo sipge

Neol mariya oh-woah, woah, woah

Mwollo sseobwado nan bujokae

Modeun eoneoro namgyeodullae

Da neoui susigeo (da neoui susigeo) yeah, yeah (Yeah, yeah)

It's yours

[Chorus]

Neoro gadeuk cha inneun

Naui sesang sok, oh, oh

Nan jigeum norae gasaro

Neoreul yaegihago, oh, oh

Meoritsoge chumchuneun meotjin mal

It's yours, it's yours, it's yours

(Yeah, it's yours, neol wihan geot)

[Post-Chorus]

Say yeah, yeah, yeah, yeah

(It's yours, yours, yours, yours, it's yours, yours, yours)

'Cause, you’re my word

(It's yours, yours, yours, yours, it's yours, yours, yours)

Geu eotteon mari neomankeum mani binnalkka

(It's yours, yours, yours, yours, it's yours, yours, yours)

It's yours, it's yours, it's yours

(It's yours, yours, yours, yours, it's yours)

Modu da jugo sipeo

Baca juga: Lirik Lagu BOOM - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya