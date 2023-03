Terjemahan Lagu Flower - Jisoo BLACKPINK: Kkothyanggiman Namgigo Gatdanda

TRIBUNNEWS.COM - Member BLACKPINK, Jisoo resmi merilis album solonya bertajuk ME hari ini, Jumat (31/3/2023).

Bersamaan dengan perilisan albumnya, Jisoo BLACKPINK juga merilis video klip FLOWER.

Mengutip Kbizoom, Jisoo BLACKPINK ungkap alasan memilih lagu Flower sebagai tembang utama dalam albumnya.

Menurut Jisoo BLACKPINK, lagu Flower paling mewakili dirinya.

Tak hanya dari lirik dan harmoninya, Jisoo juga jatuh cinta dengan elemen visual dan konsep dalam lagu tersebut.

“Flower adalah lagu yang paling mewakili saya, dengan harmoni yang baik dalam vokal, penampilan, dan elemen visual, sehingga dipilih sebagai lagu utama."

Jisoo BLACKPINK

Baca juga: Jisoo BLACKPINK Bongkar Fakta Album ME, Ungkap Sisi Baru, Sebut Lagu Flower Paling Wakili Dirinya

"Dari saat saya mendengar demo di studio, rasanya seperti takdir."

"Ini adalah lagu dansa dengan lirik liris, yang memberikan sentuhan, dan bagian hooknya sangat membuat ketagihan," terang Jisoo.

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Flower Jisoo BLACKPINK, dikutip dari laman Genius:

[Intro]

ABC doremimankeum chakaetdeon na

ABC, do-re-mi, aku sebaik itu

Geu nunbichi ssak byeonhaetji eojjeomyeon i ttohan nanikka

Tatapan mata itu mengubah segalanya, mungkin ini adalah salah satu sisi diriku

[Verse 1]

Nan paran nabicheoreom naraga

Aku terbang seperti kupu-kupu biru

Japji mothan geon da ne moksinikka

Semua tergantung padamu, kamu tidak menahannya

Hwaljjak kkotpiwotdeon sigando ije modu

Termasuk di waktu saat kita sedang benar-benar mekar

Naegen lie, lie, lie

Bohong bohong bohong padaku

[Chorus]

Bulge tabeoryeojin neowa na

Crimsonly membakar Anda dan saya

Nan gwaenchana neon gwaenchaneulkka

Saya baik-baik saja Anda mungkin juga suka

Gureum han jeom eopsi yeppeun nal

Di hari yang indah tanpa satu awan pun

Kkothyanggiman namgigo gatdanda

Tidak ada yang tersisa selain aroma bunga

Kkothyanggiman namgigo gatdanda

Tidak ada yang tersisa selain aroma bunga

[Post-Chorus]

You and me michil deusi tteugeowotjiman

Anda dan saya, meskipun kami sedang jatuh cinta

Cheochamhage jitbalpyeojin nae hanappunin raillak

Diinjak-injak dengan kejam, satu-satunya lilac milikku

[Verse 2]

Kkothyanggiman namgigo gatdanda

Aku terbang seperti kelopak putih

Japji aneun geoseun neonikka

Itu semua pada Anda yang tidak Anda pertahankan

Sallangsallang buneun barame ikkeullyeo

Ditarik oleh angin lembut

Bomeun ojiman urin Bye, bye, bye

Musim semi datang tapi kami mengucapkan selamat tinggal

[Chorus]

Bulge tabeoryeojin neowa na

Crimsonly membakar Anda dan saya

Nan gwaenchana neon gwaenchaneulkka

Saya baik-baik saja Anda mungkin juga suka

Gureum han jeom eopsi yeppeun nal

Di hari yang indah tanpa satu awan pun

Kkothyanggiman namgigo gatdanda

Tidak ada yang tersisa selain aroma bunga

Kkothyanggiman namgigo gatdanda

Tidak ada yang tersisa selain aroma bunga

[Bridge]

Ijen annyeong goodbye

Sekarang selamat tinggal selamat tinggal

Dwineun jeoldae an bwa

Tidak pernah melihat ke belakang

Miryeoniran ireumui ipsae hana

Sebuah daun bernama keragu-raguan

Bombie neoegeseo tteoreojyeo

Jatuh dari Anda dengan mandi musim semi

Kkothyanggiman namgigo gatdanda

Tidak ada yang tersisa selain aroma bunga

[Outro]

Kkothyanggiman namgigo gatdanda

Tidak ada yang tersisa selain aroma bunga

(Tribunnews.com/dipta)