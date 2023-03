VIDEO EKSKLUSIF Cerita Horor di Balik Syuting Film Pelet Tali Pocong: Sering Diganggu Makhluk Halus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Film Pelet Tali Pocong merupakan film horor Indonesia terbaru di tahun 2023 ini.

Pelet Tali Pocong dijadwalkan akan segera tayang di bioskop pada 6 April 2023, mendatang.

Film bergenre horor ini digarap oleh sutradara Dedy Mercy.

Pelet Tali Pocong diproduseri oleh Rajesh Punjabi dan Anggia Novita.

Seperti judulnya, film ini menceritakan tentang kisah mistis sebuah pelet dari tali pocong.

Para pemain pada film ini yaitu Emil Kusumo, Kiera Sabhira, Emma Waroka, Mila Septiani, dan Hanna Hanifah Piet Pagau

Kejadian Janggal

Emma Warokka menantang diri menerima tawaran film horor perdananya, bertajuk Pelet Tali Pocong.

Dalam film garapan sutradara Dedy Mercy ini, Emma Warokka berperan sebagai Susan, seorang pengusaha teh kaya raya.

"Ini film horor perdanaku. Alasan mau yang pertama karena sutradara, dan kedua tidak ada adegan sensualnya," kata Emma Warokka ketika berbincang di kantor redaksi Tribunnews.com Network, di kawasan Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2023).

Emma Waroka mampir ke Tribun Corner Podcast, Kamis (30/3/2023). (Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana)

"Kalau ada adegan sensual atau sur itu aku engga mau ambil," sambungnya.

Selain itu, Emma menyebut film tersebut tidak hanya menjual ketakutan saja, adegannya pun dikemas sangat baik, sehingga membuat film Pelet Tali Pocong bukanlah karya sembarangan.

"Memang disajikan adegannya elegan, saya ketemu pocong one on one itu elegan. Jadi ambil tekhnik kamera, bukan cuma jual ketakutan saja," ucapnya.

Dalam film horor perdananya, wanita berusia 47 tahun itu sering menjadi lawan main pocong, yang memang diperankan oleh seseorang.