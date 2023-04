Mantan Kontestan Girls Planet 999, Okazaki Momoko Kini Bergabung dengan BABYMETAL

TRIBUNNEWS.COM - Grup metal Jepang BABYMETAL kini kembali menjadi trio.

Okazaki Momoko, yang pernah mengikuti ajang survival idol, Girls Planet 999, resmi bergabung dengan BABYMETAL.

BABYMETAL awalnya merupakan grup beranggotakan tiga orang, yakni Su-metal, Moametal, dan Yuimetal.

Namun Yuimetal memutuskan hengkang dari BABYMETAL pada tahun 2018.

Setelah itu, trio beranggotakan Kano Fujihira, Riho Sayashi, dan Momoko Okazaki secara begantian mengisi posisi Yuimetal, dilansir gossipchimp.com.

Ketiganya dikenal sebagai Avengers of BABYMETAL, tetapi bukan anggota resmi BABYMETAL.

Baca juga: Perubahan Jadwal Konser BABYMETAL di ICE BSD, Tangerang, dan Harga Tiketnya

Avengers of BABYMETAL hiatus saat Momoko Okazaki mengikuti Girls Planet 999 di tahun 2021.

Kini, tepat pada tanggal 1 April 2023, BABYMETAL mengumumkan Momoko Okazaki resmi menjadi bagian dari grup.

Momoko Okazaki diberi nama panggung Momometal dengan posisi sebagai scream/dance.

Konser BABYMETAL di Indonesia

Baru-baru ini, BABYMETAL merilis album baru bertajuk The Other One.

BABYMETAL juga akan menggelar konser di Indonesia pada 25 Mei mendatang.

Su-metal dan Moametal dari band BABYMETAL (Instagram @babymetal_official)

Baca juga: Profil BABYMETAL, Band Metal Kawaii Jepang yang akan Gelar Konser di Indonesia

Jadwal tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi BABYMETAL, @babymetal_official.

Konser itu merupakan bagian dari konser tur dunia BABYMETAL 2023.