Lirik Lagu Cupid - Fifty Fifty yang Sedang Viral di TikTok, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu berjudul 'Cupid' lengkap dengan terjemahannya.

Lagu berjudul Cupid ini dinyanyikan dan dipopulerkan oleh girl group asal Korea Selatan, Fifty Fifty.

Setelah rilis pada Februari 2023 lalu, lagu ini menjadi viral.

Lagu Cupid viral di berbagai sosial media, terutama di TikTok.

Lirik lagu Cupid menceritakan tentang seorang wanita yang mengharapkan cinta sejati di saat ia merasa kesepian.

Lagu ini masuk dalam daftar sound populer di TikTok pada pekan ini.

Baca juga: Lirik Tepuk Puasa, Lagu untuk Mengenalkan Anak Tentang Ibadah Puasa

Lirik Lagu Cupid - Fifty Fifty dan Terjemahannya

(INTRO)

La, la, la, la-la-la

La, la-la-la, la, la-la-la

A hopeless romantic all my life

Romantis tanpa harapan sepanjang hidup

Surrounded by couples all the time

Dikelilingi oleh banyak pasangan sepanjang waktu