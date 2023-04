Lirik Lagu dan Terjemahan Heart to The Party - Lenka: So, Bring Your Heart to The Party

Lirik Lagu dan Terjemahan Heart to The Party yang dipopulerkan oleh Lenka.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Heart to the Party yang dipopulerkan penyanyi Lenka.

Lagu Heart to the Party dirilis pada tahun 2013 dalam album Shadows.

Lagu Heart to the Party memiliki genre musik pop berdurasi 3 menit 27 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan Heart to the Party yang dinyanyikan oleh Lenka dalam artikel berikut:

Once I woke up, I could see the dream was real

Begitu terbangun, aku bisa melihat mimpinya itu nyata

The key fit the lock and then all that I could feel

Kunci itu sesuai dengan kunci dan semua yang bisa kurasakan

Was the moon shining bright on the midnight trees

Apakah bulan bersinar cerah di pohon tengah malam

And I’m sailing along on the deep blue seas

Dan saya berlayar menyusuri lautan biru yang dalam

So, bring your heart to the party

Jadi, bawalah hatimu ke pesta

I wanna dance all night in the darkness, darling

Aku ingin berdansa semalaman dalam kegelapan, Sayang

Bring your heart to the party

Bawa hatimu ke pesta

I wanna dance like I hope tomorrow will never come

Saya ingin menari seperti yang saya harap besok tidak akan pernah datang

And fall like a star that knows its time is gone

Dan jatuh seperti bintang yang tahu waktunya hilang