Singlenya Tembus 50 Juta Streams di Spotify, Aruma Makin Semangat Berkarya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Aruma kembali menggebrak industri musik Indonesia dengan kesuksesan lagu 'Muak'.

Single yang dirilis Aruma pada 2022 lalu kini sudah berhasil menembus 50 juta streaming di platform streaming musik Spotify.

Hal itu diungkapkan Aruma lewat unggahan di sosial media Instagram miliknya dengan mengunggah tangkap gambar lagunya di Spotify.

"Was dreaming aboutt having 10M streams but god and u guys give me 5x times moreeeeee!! Terimakasih banyak semuanya. Thankyou @spotifyid," tulis Aruma dikutip Tribunnews.com, Selasa (4/4/2023).

Saat dihubungi awak media, Aruma mengatakan bahwa pencapaian tersebut membuat dirinya semakin semangat berkarya.

"Arti pencapaian ini membuat aku harus lebih semangat lagi untuk berkarya, karena artinya cukup banyak orang yang menyambut single pertamaku dengan sangat baik," terang Aruma.

Ia pun berusaha untuk tetap bersama orang-orang yang selama ini membantunya dan tak meninggalkan mereka sekalipun sudah berada di posisi saat ini.

"Bentuk rasa syukur aku adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada pendengar, aku makin jeli lagi dengan orang-orang yang selalu support aku disekitarkuu, dan bersyukur mempunyai mereka semua," bebernya.