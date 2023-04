Chord Gitar Saat Bahagia - Ungu feat Andien: Tuk Jadi Milikku, Ku Ingin Engkau Mampu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Saat Bahagia.

Lagu Saat Bahagia dinyanyikan oleh Ungu featuring Andien.

Video klip Saat Bahagia dirilis pada 22 April 2011 di kanal YouTube Trinity Optima Production.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Saat Bahagia - Ungu feat Andien:

Intro: C Em F G#

C Dm -G C C7

F Fm Em

..saat bahagiaku

Am Dm

duduk berdua denganmu

Fm C

hanyalah bersamamu hemm

F Fm Em

..mungkin aku terlajur

Am Dm

tak sanggup jauh dari dirimu

G

ku ingin engkau selalu

Reff:

C

tuk jadi milikku

Am

ku ingin engkau mampu

Dm G

ku ingin engkau selalu bisa

C

temani diriku

Am

sampai akhir hayatmu

Dm Fm

meskipun itu hanya terucap

Em Am

dari mulutmu uuu..

Em Am

dari dirimu yang terlanjur mampu

Dm

bahagiakan aku

G

hingga ujung waktuku selalu

Int. C Em F G# C Dm -G C C7

F Fm Em

..seribu jalanpun ku nanti

Am Dm

bila berdua dengan dirimu

Fm C

melangkah bersamamu

F Fm Em

ku yakin tak ada satupun

Am Dm

yang mampu merubah rasaku untukmu

G

ku ingin engkau selalu

Reff:

C

tuk jadi milikku

Am

ku ingin engkau mampu

Dm G

ku ingin engkau selalu bisa

C

temani diriku

Am

sampai akhir hayatmu

Dm Fm

meskipun itu hanya terucap

Em Am

dari mulutmu uuu..

Em Am

dari dirimu yang terlanjur mampu

Dm

bahagiakan aku

G

hingga ujung waktuku selalu

Musik: F Fm C A Dm G C C7

F Fm Em

..mungkin aku terlajur

Am Dm

tak sanggup jauh dari dirimu

G

ku ingin engkau selalu

..G5-A5-B5, A5-B5-C#5

[Reff: overtone]

D-D

tuk jadi milikku

Am

ku ingin engkau mampu

Bm A

ku ingin engkau selalu bisa

D Bm

temani diriku sampai akhir hayatmu

Em Gm

meskipun itu hanya terucap

F#m Bm

dari mulutmu uuu..

F#m B

dari dirimu yang terlanjur mampu

Em

bahagiakan aku

A

hingga ujung waktuku selalu

Outro: D F#m G A# -Gm

D Em -A [4x] D -D

(Tribunnews.com)