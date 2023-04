Film Animasi Moana akan Hadir dalam Versi Live Action, Dwayne Johnson Berperan sebagai Maui

The Playlist

TRIBUNNEWS.COM - Film animasi Disney "Moana" akan segera hadir dalam versi live-action.

Pengisi suara Maui dalam film tersebut, Dwayne Johnson atau The Rock, mengumumkan kabar tersebut pada Senin (3/5/2023), USA Today melaporkan.

Pengumuman itu juga dibagikan oleh CEO Disney Bob Iger selama rapat pemegang saham Walt Disney Company.

"Saya sangat merasa rendah hati dan diliputi rasa syukur untuk membawa kisah indah Moana ke layar lebar live-action," kata Johnson dalam sebuah pernyataan.

"Kisah ini adalah budaya saya, dan kisah ini melambangkan keanggunan dan kekuatan pejuang rakyat kami."

Saat ini, film "Moana" live action sedang dalam tahap pengembangan.

"Ini masih sangat awal dalam proses," kata The Rock.

"Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan."

Moana akan menceritakan pulau, komunitas, dan tradisi penduduk Kepulauan Pasifik yang terlihat dari sudut pandang seorang wanita muda yang ingin membuka jalannya sendiri.

Dilansir NPR, Johnson, yang ibunya orang Samoa, akan menjadi produser di film ini dan akan kembali berperan sebagai Maui, yang terinspirasi oleh mendiang kakeknya, Kepala Tinggi Peter Maivia.

"Saya memakai budaya ini dengan bangga di kulit dan jiwa saya, dan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk bersatu kembali dengan Maui, terinspirasi oleh mana dan semangat mendiang kakek saya, Kepala Tinggi Peter Maivi," kata Johnson.

Dwayne Johnson dan Maui dalam film animasi Moana (Kotaku)

Sementara Auli'i Cravalho, yang merupakan orang Hawaii dan menjadi pengisi suara karakter Moana, mengatakan Moana memiliki dampak yang sangat besar pada cara ia berpikir tentang putri Disney.

"Kekuatan dan ketekunan Moana sangat menginspirasi — bagi penonton di seluruh dunia, bagi saya, dan bagi semua orang yang membantu menghidupkannya."

"Saya menantikan untuk berbagi kisahnya dengan cara yang benar-benar baru."

Cravalho juga akan menjadi produser eksekutif di proyek tersebut.

Film animasi Moana irilis pada tahun 2016.

Film itu meraup hampir $644 juta di box office global dan termasuk di antara 15 film teratas yang diputar di AS pada tahun 2022.

Soundtrack film tersebut, yang ditulis oleh Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foa'i dan Mark Mancina, memenangkan Miranda meraih Grammy Award untuk lagu terbaik yang ditulis untuk media visual, serta nominasi Oscar untuk pencapaian terbaik dalam musik yang ditulis untuk film (lagu asli) untuk "How Far I'll Go."

"Dia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara kita memikirkan putri-putri Disney," kata Cravalho dalam sebuah pernyataan.

"Kekuatan dan ketekunan Moana sangat menginspirasi — bagi pemirsa di seluruh dunia, bagi saya, dan bagi semua orang yang membantu menghidupkannya."

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)