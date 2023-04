NCT DoJaeJung Bagikan Foto Teaser Jaehyun untuk Album Perfume, Ubah Rasa Ingin Tahu jadi Kejutan

TRIBUNNEWS.COM - NCT DoJaeJung kembali membagikan foto teaser mini album Perfume.

Foto teaser yang secara visual mewujudkan wewangian yang dibuat oleh Jaehyun telah dirilis NCT DoJaeJung pada Rabu (5/4/2023) waktu setempat.

Diketahui Jaehyun bersama dua member NCT DoJaeJung lainnya, Doyoung dan Jungwoo telah membuat parfum sendiri dalam teaser sebelumnya.

Jaehyun menjelaskan ingin menciptakan parfum yang dapat mengingatkan aroma hutan

"Sedikit aroma hutan, ada rasa nyaman juga. Di sisi lain, ada ketegangan atau getaran yang terasa dalam situasi berpetualang," ungkapnya, dikutip dari YouTube NCT.

Menyusul konten-konten itu, NCT DoJaJeung merilis foto teaser Jaehyun, bertajuk The Blotter Paper: ?!.

Jaehyun - NCT DoJaeJung rilis foto teaser bertajuk ?!. (Instagram @nct_dojaejung)

Dalam video teaser sebelumnya yang bertajuk The Blotter Paper: Blending Process, member NCT DoJaeJung menciptakan parfum sesuai dengan selera mereka.

Doyoung membuat sebuah parfum yang diberi nama Untitled yang dilambangkan dengan simbol ?!.

Jaehyun ciptakan parfum Untitled dalam video teaser untuk mini album Perfume. (Tangkapan layar YouTube NCT)

Hal itu dapar ditemukan dari parfum buatan pria bernama lengkap Jung Yoon Oh itu.

"Aroma Amber ini bisa membuat kalian merasa seperti itu," sambungnya.

Parfum ciptaannya itu diberi nama Untitled dengan tanda ?!, Jaehyun kemudian mengungkapkan alasan penamaan itu.

"Nama parfumnya adalah Untitled, aku menentukan namanya dengan tanda '?!'. Karena rasa penasaran dan keterkejutan," tutup Jaehyun.

Sebagai informasi, NCT DoJaeJung akan merilis konten teaser mini album Perfume hampir setiap hari menjelang tanggal debut mereka pada 17 April 2023, pukul 16.00 WIB.

Mini album pertama NCT DoJaeJung berisi enam lagu bertemakan cinta, termasuk title track Perfume.

Keenam lagu itu adalah, Perfume, Kiss, Dive, Strawberry Sunday, Can We Go Back, dan Ordinary.

Mengutip SMTOWN Indonesia, lirik lagu Perfume memberikan pesan bahwa seseorang akan menitipkan aroma atau wanginya pada orang yang dicintainya.

