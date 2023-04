Lirik Lagu Dive Into You - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Dive Into You yang dinyanyikan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria besutan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul Dive Into You pada 10 Mei 2021.

Sejak diunggah di kanal YouTube NCT DREAM, penampilan panggung lagu ini sudah diputar lebih dari 12 juta kali pada Kamis (6/4/2023).

Lagu berdurasi 3 menit 13 detik ini, diluncurkan sebagai track ke-3 dari album pertama NCT Dream yang bertajuk Hot Sauce.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Dive Into You yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu Dive Into You - NCT Dream

[Verse 1]

Yeah, look around dulleobwado ontong jiteun pureunbit

Kkaman bam machi gipeun mure jamsuhan deusi

Meok,meokam soge neoui moksoriman tturyeothae

Eojjeoji

Naege neon darananeun jeo supyeongseon gatji

Nunape neoreul dugoseodo naneun ttodasi

Geuriwo neoneun padocheoreom nareul samkiji

Eojjeoji

[Pre-Chorus]

Oh, you and I

Neon adeukan naui bada

Nan neoui pume ppajyeo

You and I

Neoege ga dako sipeo

[Chorus]

I will divе into you, you, you

I will dive into you, you, you

I will dive into you

[Verse 2]

Gunggeumhaе ne mam hangaunde naneun eodinji

Pyoryuhae moreuneun chae hanbeon gaboneun geoji

Mangmakae gakkeum i maeumui kkeuteun eodilji

Neoinji

Simgakae neol seuchineun barammajeo jiltuhae

Ne ppyame naeryeoanjeun dalbitdo annoying me

Geuboda deo gakkai naega gyeote isseullae

Gakkai

[Pre-Chorus]

Oh, you and I

Neon yuilhan naui bada

Nan neoui nune jamgyeo

You and I

Geu ane nan salgo sipeo

[Chorus]

I will dive into you, you, you (You, oh)

I will dive into you, you, you (Into you, into you, into you, yeah)

I will dive into you

[Post-Chorus]

Swim down

Du nunapi parake (du nunapi parake)

Swim down

Ne aneseo nan kkumeul kkwo (nan kkumeul kkwo) you, you

I will dive into you

[Bridge]

Sail, tteodoneun bada wiui

Whale neul baraesseo meomulgireul

Maeil oeroun natgwa gin bameul

Na chaja hemaetdeon geon neoyeosseumeul

Ijeneun na al geot gatae

Nega nal sum swige handan geol, yeah, yeah

Neoege neoui ane

Neoreul hyanghae ganeun hanghae

I will dive, I will dive

I will dive into you, you, you