Pemeran Ariel di The Little Mermaid Trending dan Disebut Tak Sesuai Ekspetasi, Halle Bailey Bereaksi

Kolase pemeran Putri Ariel di film The Little Mermaid, Halle Bailey.

The Hollywood Reporter

TRIBUNNEWS.COM – Trailer film Putri Ariel atau Little Mermaid yang diperankan oleh Halle Bailey belakangan ini membuat heboh dan menjadi pembicaraan warganet hingga menjadi trending di Twitter pada pagi ini, Kamis (6/4/2023).

Di kanal YouTube Walt Disney Studio, official trailer The Little Mermaid telah ditayangkan pada enam bulan lalu.

Saat ini sosok pemeran Ariel menjadi perbincangan di Twitter dan menjadi trending bertagar ‘Ariel’ dengan lebih dari 22 ribu cuitan.

Pemeran film tersebut banyak mendapatkan komentar tak menyenangkan dari berbagai pecinta film Ariel di Indonesia hingga mancanegara.

Pasalnya, sosok pemeran Ariel yang diperankan oleh Halle Bailey itu disebut tak sesuai dengan ekspektasi para penggemar film Disney itu.

Pasalnya, para penggemar film tersebut merasa dahulu saat masih kecil selalu menonton Putri Ariel yang berkulit putih dan berambut merah terang.

Namun, di film Little Mermaid ini, sosok Putri Ariel justru berpenampilan jauh berbeda dengan imajinasi para penontonnya.

Sosok Halle Bailey lantas menjadi sorotan warganet dan disebut lebih cocok memerankan film Disney lainnya seperti Tiana, Pocahonas atau Moana.

Dikutip dari thehollywoodreporter.com, Halle Bailey mengatakan ketika penonton akhirnya meilhat live action dari The Little Mermaid, mereka harus mengharapkan sentuhan modern pada karakter Ariel.

Menurut penyanyi sekaligus aktris ternama ini merasa ia telah berhasil memerankan karakter Ariel.

Dalam film ini menceritakan tentang kisah sang putri duyung yang ingin bergabung dengan dunia manusia.

“Saya sangat bersemangat untuk versi film saya karena kami benar-benar telah mengubah perspektif bahwa dia hanya ingin meninggalkan lautan untuk seorang anak laki-laki,” jelas Bailey.

“Ini jauh lebih besar dari itu. Ini tentang dirinya sendiri, tujuannya, kebebasannya, hidupnya, dan apa yang dia inginkan,’ ujarnya.

Lebih lanjut, dikutip dari thehollywoodreporter.com, dengan film tersebut, Bailey peran sebagai putri duyung itu disebut sebagai peran terbesarnya hingga saat ini.

Penjelasan dari Disney tentang pemilihan Halle Bailey

Sean Bailey President Walt Disney Studios Motion Picture Production menjelaskan soal pemilihan Halle Bailey sebagai Ariel di The Little Mermaid.

Dalam Disney Content Showcase 2022 di Marina Bay Sands, Bailey mengatakan sosok Halle adalah yang paling tepat untuk memerankan Ariel.

President Walt Disney itu mengatakan dirinya ingin melihat banyak hal dari karakter Ariel dan itu semua ada di Halle.

Sehingga menurutnya, sosok Halle sangat tepat untuk memerankan karakter putri duyung berambut merah itu.

"Ada banyak yang ingin saya lihat dari tokoh Ariel dan saya melihatnya dari Halle," ungkap Sean Bailey.

"Dia adalah orang yang tepat dan dia memang Ariel buat saya. Aku jelas gak sabar bertemu dengannya di film, ini kan film yang ikonik," terangnya.

Meski begitu, ia menyadari bahwa pemilihan Halle Bailey sebagai Putri Ariel menimbulkan pto dan kontra.

(Tribunnews.com/Linda) (Tribunnews.com/Bayu Indra Permana)