Series Layangan Putus di WeTV Pernah Ditonton Lebih dari 15 Juta Kali dalam Sehari

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serial Layangan Putus yang tayang di WeTV mendulang sukses.

Dalam satu hari, series pernah ditonton lebih dari 15 juta kali dalam sehari dan telah menjadi trending topic di media sosial.

Country Head WeTV Indonesia, Lesley Simpson mengatakan, karya serial original menjadi salah satu andalan WeTV.

"Serial unggulan lainnya yakni Kupu Malam yang telah ditonton lebih dari 4 juta kali dalam seminggu penayangan," kata Lesley di sela-sela perjanjian kerjasama dengan MyRepublic di Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Tidak hanya konten lokal, konten-konten Asia juga seperti dari Tiongkok yang berjudul My Girlfriend is an Alien (Pacarku Alien) yang terus bertahan di peringkat 1 kategori All Time Top di aplikasi WeTV.

Dikatakannya, penonton tidak perlu khawatir ketinggalan ragam tayang terbaik karena WeTV menayangkan serentak di seluruh dunia.

"Dilengkapi dengan subtitle Bahasa Indonesia yang resmi dan berbagai dukungan layanan membuat WeTV menjadi aplikasi popular untuk seluruh kalangan," katanya.

Chief Executive Officer MyRepublic, Timotius Max Sulaiman mengatakan, MyRepublic berkolaborasi dengan WeTV untuk menghadirkan platform streaming spesial untuk setiap pelanggan MyRepublic.

"Dengan adanya kerjasama ini MyRepublic memberikan benefit spesial untuk seluruh pelanggan MyRepublic baik pelanggan baru maupun pelanggan eksisting, dapat menikmati WeTV VIP secara gratis per 7 April 2023,” katanya.

Lesley Simpson menambahkan, sesuai tujuan menyediakan konten hiburan Asia terbaik, WeTV sangat antusias untuk bekerjasama ini.

"Melalui kemitraan kuat antara WeTV dan MyRepublic, kami berharap semakin banyak penonton di Indonesia yang mendapatkan kemudahan dalam menikmati berbagai konten-konten berkualitas di WeTV,” kata Lesley.