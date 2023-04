Jadwal Acara TV Sabtu 8 April 2023, Saksikan Film The Informer di Trans TV, Lapor Pak! di Trans7

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu (8/4/2023) di GTV, NET TV, RCTI, SCTV, Trans 7, dan Trans TV.

Beragam acara dari berbagai stasiun televisi siap menemani waktu luang akhir pekan di bulan Ramadhan ini.

Di Trans TV akan hadir film The Informer yang berkisah tentang mantan narapidana yang menyamar jadi informan FBI agar bisa kembali masuk penjara.

Kemudian, tayang acara komedi Lapor Pak! yang tayang di Trans7.

Selain itu, di NET TV ada drama Korea That Winter, The Wind Blows hingga Cheese in the Trap.

Berikut ini jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu (8/4/2023):

GTV

00:00 Buletin iNews Malam

01:00 Hitman

03:00 Khazanah Ramadan

05:00 Buletin iNews Pagi

05:30 Zak Storm

06:00 SpongeBob SquarePants Movie

08:00 Dora The Explorer