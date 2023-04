Jisoo BLACKPINK Minta Maaf Baru Sempat Posting Foto Konser di Jakarta, Mengaku Sebulan Ini Sibuk

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Jisoo mengunggah beberapa foto saat BLACKPINK menggelar konser di Jakarta.

Jisoo meminta maaf karena baru sempat mengunggahnya sekarang, sebab selama satu bula terakhir ini ia mengaku sangat sibuk.

Sangking sibuknya, idol kelahiran 1995 ini jarang ada waktu luang menggunakan sosial media, kecuali hanya untuk promo debut album solonya.

"Maaf untuk pesan yang terlambat! Saya sedih karena saya tidak dapat memposting lebih cepat karena semua promosi solo, dan saya benar-benar menyesal telah membuat Anda semua menunggu," tulis Jisoo di Instagram, Jumat (7/4/2023).

"Tapi aku benar-benar ingin memberitahu kalian bahwa aku berharap kita bisa menghargai semua kenangan yang kita buat bersama untuk waktu yang lama Terima kasih sudah sabar menunggu tur BLACKPINK," lanjutnya.

Jisoo berharap, baik dirinya dan BLACKPINK bisa segera menggelar konser lagi di Jakarta.

Tentunya konser di Jakarta memiliki banyak kenangan apalagi melihat antusias penggemar atau BLINK yang luar biasa.

"Saya sangat senang melihat semua senyum lebar Anda & mendengar sorakan keras Anda!! Aku sudah menantikan saat kita bertemu berikutnya. Sayang kalian semua," ungkap Jisoo.

Terakhir, Jisoo juga berterima kasih atas dukungan BLINK terhadap album solonya bertajuk ME.

Diketahui, ia baru saja merilis album solo pada 31 Maret 2023, sekaligus menjadi debutnya sebagai penyanyi tunggal.

"Terima kasih banyak kepada semua BLINKS yang menunjukkan cinta & dukungan Anda untuk solo saya! Terima kasih kepada kalian, aku bisa bekerja lebih keras lagi! Saya harap kalian menikmatinya," pungkasnya.

Selain membagikan foto saat konser di Jakarta, Jisoo juga mengunggah beberapa potret ketika berada di Kuala Lumpur, Kaohsiung, dan Filipina.

Sebagaimana diketahui, BLACKPINK menggelar konser di Jakarta pada 11 dan 12 Maret 2023.

Tak hanya Jakarta, dalam satu bulan, BLACKPINK menggelar konser di beberapa negara.

Adapun Jisoo baru saja merilis album ME yang berisikan lagu Flower dan All Eyes on Me.