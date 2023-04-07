Lirik Lagu
Lirik Lagu dan Terjemahan We Are Powerful - Lenka: We Fell in Love on The Same Dark Night
Simak lirik lagu dan terjemahan We Are Powerful yang dinyanyikan oleh Lenka dalam artikel berikut.
Penulis:
Gabriella Gunatyas
Editor:
Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan We Are Powerful yang dipopulerkan oleh Lenka.
Lagu We Are Powerful dirilis pada tahun 2015 dalam album The Bright Side.
Lagu We Are Powerful memiliki genre musik pop berdurasi 3 menit 1 detik.
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Simak lirik lagu dan terjemahan We Are Powerful yang dinyanyikan oleh Lenka dalam artikel berikut:
We are invincible, we are unique
Kami tak terkalahkan, kami unik
We are incredible, we are free
Kami luar biasa, kami bebas
We are beautiful, we are a dream
Kami cantik, kami adalah mimpi
We are wonderful, you and me
Kami luar biasa, Anda dan saya
We are powerful
Kami kuat
We are powerful
Kami kuat
We fell in love on the same dark night
Kami jatuh cinta di malam gelap yang sama
When the moon was high and the stars were bright
Saat bulan tinggi dan bintang-bintang bersinar terang
We stood still while the world turned 'round
Kami berdiri diam saat dunia berputar
And we knew then that we are powerful
Dan kami tahu bahwa kami kuat
Sumber: TribunSolo.com
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