Lirik Lagu dan Terjemahan We Are Powerful - Lenka: We Fell in Love on The Same Dark Night

Inilah lirik lagu dan terjemahan We Are Powerful yang dinyanyikan oleh Lenka.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan We Are Powerful yang dipopulerkan oleh Lenka.

Lagu We Are Powerful dirilis pada tahun 2015 dalam album The Bright Side.

Lagu We Are Powerful memiliki genre musik pop berdurasi 3 menit 1 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan We Are Powerful yang dinyanyikan oleh Lenka dalam artikel berikut:

We are invincible, we are unique

Kami tak terkalahkan, kami unik

We are incredible, we are free

Kami luar biasa, kami bebas

We are beautiful, we are a dream

Kami cantik, kami adalah mimpi

We are wonderful, you and me

Kami luar biasa, Anda dan saya

We are powerful

Kami kuat

We are powerful

Kami kuat

We fell in love on the same dark night

Kami jatuh cinta di malam gelap yang sama

When the moon was high and the stars were bright

Saat bulan tinggi dan bintang-bintang bersinar terang

We stood still while the world turned 'round

Kami berdiri diam saat dunia berputar

And we knew then that we are powerful

Dan kami tahu bahwa kami kuat